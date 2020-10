Omdat ook in dit vreemde jaar toestellen stuk gaan: Repair Café ‘on tour’ schiet uit de startblokken Leen Belpaeme

09 oktober 2020

11u26 0 Oostende Stad Oostende geeft op 17 oktober, de Internationale Repairdag, het startschot voor een nieuw coronaproof Repair Café-seizoen in OC ’t Kasteeltje.

Het Repair Café is een gratis bijeenkomst waarbij mensen samen spullen herstellen. Elke maand houdt het café halt in een ander ontmoetingscentrum in Oostende. De Repair Cafés die in de ontmoetingscentra georganiseerd worden, draaien op vrijwilligers. Stad Oostende werkt met een twintigtal vrijwilligers, elk met hun eigen specialiteit. “Vaak worden spullen gewoon weggegooid in plaats van na te zien of ze eventueel nog hersteld kunnen worden”, zegt schepen Maxim Donck, bevoegd voor de ontmoetingscentra. “De voorbije jaren zien we een kentering in de consumptiemaatschappij, waarbij gebruikte en kapotte zaken toch een nieuw leven worden ingeblazen. Daarop willen wij met de Repair Cafés graag op inspelen.”

Ontsmet

Om de veiligheid van de reparateurs, medewerkers en bezoekers te garanderen, zal het Repair Café er iets anders uitzien dan voorheen. Als je een defect toestel hebt dat je nog graag wil gebruiken, kan je een afspraak maken bij het ontmoetingscentrum in je buurt. Je laat je kapotte apparaat achter in het OC. Een medewerker noteert wat er precies defect is en geeft je het tijdstip mee wanneer je kan langskomen in het Repair Café. Tijdens de herstelsessies bekijkt een reparateur hoe de schade kan worden hersteld. Hierbij wordt er steeds voldoende afstand gehouden. Eens het probleem duidelijk is, gaat de hersteller aan de slag. Tot slot wordt het toestel ontsmet en kan je het terug meenemen naar huis.

Om alles veilig en coronaproof te laten verlopen, vragen de ontmoetingscentra wel om te reserveren. Dit kan tot en met 15 oktober via het telefoonnummer 059/43.45.94. Het eerste Repair Café vindt plaats op zaterdag 17 oktober tussen 13.30 en 17 uur.