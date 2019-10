Olivier Willems haalt opnieuw Gault&Millau voor chocolade Leen Belpaeme

07 oktober 2019

14u13 0 Oostende Chocolaterie Willems uit Oostende haalde voor de tweede keer op rij de gids Gault&Millau’s Selection of the Finest Chocolatiers in Belgium and Luxembourg. “Het is een hele eer om tussen de 88 geselecteerde chocolatiers te staan.”

De gids geeft een exclusieve selectie van de beste chocolatiers uit onze diverse degustaties. Er werd voor de selectie niet over een nacht ijs is gegaan. Er waren uitvoerige degustaties vereist om het ‘neusje van de chocolade’ juist te kunnen selecteren. Zoals gebruikelijk bij Gault&Millau werden de keuzes gemaakt op basis van de visuele en smaakeigenschappen van elk geproefd item. Chocolatier Olivier Willems is dan ook zeer blij dat hij opnieuw werd opgenomen in de gids. “Je moet er altijd voor zorgen dat de winkel in orde is en dat er voldoende aanbod is, maar dat heeft duidelijk geloond. Je krijgt immers anoniem bezoek en er worden ook punten op beleving gegeven”, vertelt de Oostendenaar. De chocolatier probeert telkens nieuwe dingen uit. “We volgen de nieuwe trends. Zo wordt er nu ook gewerkt met vegan pralines en andere suikers. Wij proberen klassiek en modern samen te brengen. Mensen eten pralines meer dan ooit als een degustatie en niet meer in bulk.” De chocolatier haalde vorig jaar voor het eerst de gids. “Je merkt wel dat dit impact heeft. Er komen extra klanten op af die het ambachtelijk ook echt appreciëren. Ze kunnen ons hier aan het werk zien en dat valt ook in de smaak.”