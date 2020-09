Oktoberfoor mag doorgaan met extra coronamaatregelen Leen Belpaeme

04 september 2020

16u32 0 Oostende Stad Oostende besliste om de Oktoberfoor te laten doorgaan. De foor vindt plaats van vrijdag 9 oktober tot zondag 8 november 2020 op het Sint-Petrus- en -Paulusplein, het Wapenplein, de Groentemarkt en het Mijnplein.

Om alles coronaproof te laten verlopen, gelden enkele maatregelen. Zo zal een mondmasker verplicht zijn op alle kermisattracties, op de pleinen wordt een circulatieplan ingevoerd met beperkte in- en uitgangen en het maximum aantal bezoekers op elk plein is beperkt tot 400 bezoekers. Er zal daarnaast bij elke attractie ontsmettingsgel beschikbaar zijn en de foorkramers moeten beschermend materiaal dragen. Foorkramers die symptomen vertonen die mogelijk op coronabesmetting wijzen, mogen niet werken. De kermisuitbaters zullen zelf de drukte op hun attracties beheersbaar moeten houden en sommige attracties zullen een beperkte capaciteit hebben. Alle hekwerk, zitplaatsen, beugels of toonbanken moeten bovendien regelmatig gedesinfecteerd worden.

Door de coronamaatregelen kan er dit jaar geen openingsstoet worden georganiseerd worden op de eerste dag van de kermis. Dit om een grote toestroom te vermijden. Ook de Halloweendag zal dit jaar niet kunnen plaatsvinden. In samenspraak met de foorkramers wordt wel nog aan een eventueel alternatief gewerkt voor de traditionele korting op de openingsdag.

Om het aantal bezoeker te spreiden wordt gewerkt met uitgebreid openingstijden. De kermis zal open zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 16 tot 19.30 uur, op woensdag van 14 tot 19.30 uur, op vrijdag: van 16 tot 22 uur, op zaterdag van 14 tot 23 uur en op zondag van 14 tot 19.30 uur. Tijdens de herfstvakantie blijven de attracties op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag open tot minimum 21 uur.