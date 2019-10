Oktoberfoor kent wisselende start: “Zaterdag top, zondag valt in het water” Timmy Van Assche

06 oktober 2019

16u57 0 Oostende Een goeie vrijdag en nog betere zaterdag, maar een slechte zondag. Het openingsweekend van de Oktoberfoor laat zich simpel samenvatten. Maar wie toch naar het stadscentrum afzakte, maakte er toch het beste van.

De Oktoberfoor vindt plaats tot en met zondag 3 november. Op het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus- en -Paulusplein staan in totaal 74 attracties met enkele nieuwigheden. Vrijdag al trok een stoet de kermisperiode op gang. Duizenden mensen kregen daar een kaart toegestopt waarmee ze alle attracties voor slechts 1 euro konden bezoeken. “Ook op zaterdag was het erg druk en mogen we spreken van een prima dag. Maar zondag was een slechte dag door de vele wind en regen”, reageert Stephanie Es, die met foorkraam Bingo al 27 jaar in Oostende postvat. “Maar hé, de kermis duurt nog lang. We blijven optimistisch”, knipoogt ze. Wie op zondag toch naar de kermis kwam, trok zich weinig aan van de wind en regen. Zo leefde de kleine Eli Coucke zich uit op het bekende eendjesspel. “Nee, het herfstweer houdt ons niet thuis, we maken er een gezellige middag van”, zeggen mama Kerlijne en oma Sonja. Even verderop gooit Seppe lustig ballen bij het Bingo-spel van Stephanie. “Ach, regen of niet, we komen ons gewoon amuseren”, lacht papa Matthias Vanloo. Dinsdag zullen schepenen Hina Bhatti (Open Vld) en Charlotte Verkeyn (N-VA) enkele maatregelen voorstellen voor een zogenaamde prikkelarme kermisdag voor mensen die gevoelig zijn voor fel licht en zware geluiden.