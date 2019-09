Octaafprijs zet het beste amateurtheater in de bloemetjes Leen Belpaeme

23 september 2019

13u57 0 Oostende De jaarlijkse Octaafprijs werd uitgereikt en zet opnieuw enkele mooie prestaties van amateurtoneelgezelschappen in Oostende in de kijker.

Met de Octaafprijs wil het stadsbestuur kwaliteitsvolle producties van het amateurtoneel in Oostende stimuleren en theatergroepen ondersteunen. De prijs beloont ook personen en groepen die in het voorbije theaterjaar een buitengewone prestatie hebben geleverd en besteedt het extra aandacht aan school- en/of jongerenvoorstellingen. De prijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol ging naar An Maes voor haar rol in ‘Iseland Iseland’ door Toneelgezelschap Spiegel, de beste mannelijke hoofdrol was voor Mike Pitteljon voor zijn rol in ‘In de Duinhalm’ van KVGO Toneel. De beste vrouwelijke bijrol was voor Gwen Deprez voor haar rol in ‘Iseland Iseland’, terwijl Mathias Feyen beloond werd voor zijn rol in ‘De Palma’ van Teater Studio James Ensor. Kato Vanhooren is de beste debutant, ook in De Palma. Kelly Couckuyt won de Jongerenprijs Philippe Decorte. De prijs Norbert Menu voor regie was dan weer voor Filip Ledaine voor de regie van ‘In de Duinhalm’ van KVGO Toneel. De Octaafprijs – prijs voor de beste productie 2018-2019 ging naar in de Duinhalm. De prijs voor het bijzonder concept was ideaal voor Ilse Avereyn voor het concept en Rik Lamote voor de regie van ‘Ik ben kankerpatiënt, et alors?’ van de Koninklijke Villa . Het beste decor was van Komedie Kateie. Er was ook een speciale vermelding voor moedig schooltoneel, Er was eens… een sprookjesboek door KA Pegasus.