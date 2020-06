OCMW-Campus opnieuw open, op afspraak en coronaproof Leen Belpaeme

16 juni 2020

16u10 0 Oostende De Centrale Campus in de Edith Cavellstraat is terug open. Tijdens de coronacrisis werd voornamelijk op afspraak in het stadhuis of telefonisch gewerkt. Ondertussen zijn de nodige aanpassingen gebeurd zodat mensen opnieuw terecht kunnen op de campus zelf.

Naar aanleiding van de coronacrisis en de vele bijhorende maatregelen werden op 17 maart de deuren van de Centrale Campus in de Edith Cavellstraat gesloten. Het OCMW en alle welzijnsdiensten van Stad Oostende bleven de hele periode telefonisch bereikbaar. Na het uitbreiden van de dienstverlening op het Stadhuis is nu de Centrale Campus aan de beurt. De heropstart loopt in fases. Sinds dinsdag 9 juni zijn de deuren van de Centrale Campus opnieuw open voor onthaal, vanaf vandaag kan men hier ook terug voor gesprekken terecht. Voorlopig wordt er nog op afspraak gewerkt. Zo’n afspraak kan gemaakt worden via het gratis nummer 0800 1 8400. Er is een groep die al telefonisch geholpen kan worden, voor de overige vragen worden gesprekken ter plaatse gepland. Wie zonder afspraak naar het onthaal komt krijgt een afspraak om langs te komen voor een intakegesprek.

Veilige gespreksruimtes

Er zijn zes gespreksruimtes beschikbaar, voorzien met plexiglas om de veiligheid van zowel de bezoekers als de medewerkers te garanderen. Samen met de zes gespreksruimtes zijn ook het energieloket, het welzijnsloket en de intake terug fysiek toegankelijk (ook op afspraak). Er zijn voldoende mogelijkheden om de handen te ontsmetten en er wordt regelmatig gepoetst tussendoor. Bezoekers wordt gevraagd om alleen en stipt op tijd te komen. In het gebouw zijn duidelijk aangeduide wandelroutes zodat iedereen voldoende afstand kan bewaren en er niet onnodig gekruist wordt. Een mondmasker is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden.