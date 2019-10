OC 't Kasteeltje pas weer open in maart 2020 Leen Belpaeme

23 oktober 2019

09u32 6 Oostende Het ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje en het bijhorende gebouw van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) De Ravotter in Zandvoorde, kunnen in maart 2020 opnieuw in gebruik worden genomen.

Op 2 augustus werden in de gebouwen van Ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje en BKO De Ravotter, ernstige stabiliteitsproblemen vastgesteld. Om de veiligheid te garanderen is toen beslist om de gebouwen onmiddellijk te sluiten voor onbepaalde duur. “Een nieuw rapport van de stabiliteitsingenieur maakt nu duidelijk welke werken we moeten uitvoeren om de gebouwen opnieuw veilig te maken. Het goede nieuws is dat we die werken snel kunnen uitvoeren waardoor zowel het ontmoetingscentrum als de Buitenschoolse Kinderopvang er in maart opnieuw terechtkunnen”, zegt schepen Björn Anseeuw. Er zijn geen ingrijpende werken nodig. “Er komen extra verbindingen tussen de verschillende steunkolommen en bestaande verbindingen moeten worden versterkt.”