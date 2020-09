OC De Schelpe preventief gesloten omwille van coronabesmetting Leen Belpaeme

09 september 2020

13u06 2 Oostende Ontmoetingscentrum De Schelpe in de Elisabethlaan blijft woensdag gesloten. De partner van een medewerker van het OC testte positief op corona. Ook de medewerker zelf vertoont symptomen en daarom worden alle andere medewerkers vandaag preventief getest.

De medewerker was deze week nog aan de slag in het OC, maar volgde - net als alle andere medewerkers - strikt de coronamaatregelen en het specifieke draaiboek voor de ontmoetingscentra op. Uit voorzorg besliste Stad Oostende om OC De Schelpe vandaag niet te openen zodat ook alle andere medewerkers zich vandaag nog preventief kunnen laten testen op Covid-19. De Stad zoekt naar een oplossing om het ontmoetingscentrum zo snel mogelijk opnieuw te openen in veilige omstandigheden.

Wie vandaag ingeschreven was voor een warme maaltijd bij de OC’s werd opgebeld met het aanbod om een maaltijd aan huis geleverd te krijgen. Dat zal ook de volgende dagen gebeuren als blijkt dat OC De Schelpe nog langer gesloten blijft.