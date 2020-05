OC De Blomme wordt een coronatestcentrum om snel te kunnen testen bij vermoedelijke besmetting Leen Belpaeme

05 mei 2020

11u07 0 Oostende Het triagecentrum in ontmoetingscentrum De Blomme is sinds gisteren een coronatestcentrum. Dat betekent dat mensen die vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus daar ook kunnen getest worden. Er kunnen dagelijks rond de 50 testen afgenomen worden.

Een belangrijk onderdeel van de exitstrategie van de Nationale Veiligheidsraad is het verhogen van de testcapaciteit. Daarom werd het triagecentrum in OC De Blomme omgevormd tot een coronatestcentrum. De werkwijze blijft grotendeels gelijk. Mensen die vermoeden dat ze besmet zijn met het virus, moeten eerst telefonisch contact opnemen met hun huisarts. Die kan na een telefonische consultatie doorverwijzen naar het centrum. Daar worden patiënten verder onderzocht. Vanaf vandaag kan er, op het advies van de huisarts, ook meteen een test afgenomen worden door de artsen die werken in het testcentrum. Het coronatestcentrum kan op dit moment tussen de 50 en 70 testen per dag afnemen. Door een nauwe samenwerking met AZ Damiaan zijn de testresultaten meestal binnen de 24 uur bekend. De huisarts informeert dan de patiënt en bespreekt alle nodige verdere stappen.

Het triagecentrum in OC De Blomme kreeg tot en met vorig weekend exact 400 mensen over de vloer, uit Bredene en Oostende. Het centrum verwees 79 patiënten naar de spoeddienst van het ziekenhuis. Oostende is voorlopig geen zwaar getroffen regio, wat betreft de verspreiding van het coronavirus.