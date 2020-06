Nu security aan ponton van veerboot, na geval van agressie tegen personeel: “Veel frustratie over verplichte mondmaskers en langere wachttijden” Leen Belpaeme

24 juni 2020

19u04 0 Oostende Sinds woensdag wordt er security voorzien aan de ingang van het ponton naar de veerboot. Die voer dinsdagmiddag niet uit, na een geval van agressie. Het personeel krijgt er op dit moment vaker mee te maken, omdat iedereen verplicht een mondmasker moet dragen en er slechts 11 personen per overvaart worden toegelaten. “Wij bepalen de regels niet, maar we zijn er wel de dupe van”, vertelt Sofie Akkermans, een medewerkster.

Op drukke dagen is het sowieso even wachten vooraleer je de veerboot tussen het centrum van Oostende en de Oosteroever kan nemen. Voor de coronacrisis mochten er 50 passagiers mee aan boord. Door de coronamaatregelen werd dat aantal beperkt tot 11 mensen. Alle passagiers moeten ook een mondmasker dragen van zodra ze het ponton betreden. Niet iedereen toont begrip voor de regels. Dinsdag kwam het zelfs tot een incident. Een boze passagier rukte het mondmasker van het gezicht van een medewerker van de DAB Vloot, schreeuwde tegen hem en kwam daarbij dicht bij z’n gezicht. De politie werd er bijgehaald en het personeel legde het werk neer voor de rest van de dag. Een dag later is het betrokken personeelslid niet aanwezig, maar er werd wel security voorzien aan de ingangen. Het personeel is blij met de maatregel. “We hebben vooral problemen met mensen die geen mondmasker dragen. Ze mogen volgens de regels wel een sjaal voor hun mond houden, maar geen trui. Dat zorgt voor heel wat discussies en dinsdag liep het inderdaad uit de hand”, vertelt matroos op het veer Sofie Akkermans. “Ik was er zelf niet bij, maar ik kom het ook vaker tegen dat mensen boos worden. Wij zijn altijd het slachtoffer omdat wij het eerste aanspreekpunt zijn, maar wij bepalen de regels niet. De meeste mensen zijn echter wel vriendelijk hoor, maar er zijn altijd een paar die niet willen luisteren.”

Signaal geven

Het incident van dinsdag was de druppel voor het personeel. “Als mensen al een mondmasker aftrekken en beginnen te roepen in iemands gezicht in deze coronatijden, dan gaat dat te ver. We wilden vooral een signaal geven dat er iets moest gebeuren. We zijn heel blij met de extra security, omdat mensen zo al vooraf gewezen worden op de regels. Ze mogen het ponton gewoon niet betreden als ze niet in orde zijn. Voordien kwam het wel eens voor dat iemand een halfuur stond aan te schuiven en dan niet mee mocht, omdat hij geen mondmasker had. Toch is dat geen reden om die frustratie op ons uit te werken. Wij doen ook maar onze job”, zegt Sofie nog. De regels zullen nog duidelijker gecommuniceerd worden, met een affiche.

Te koop

Opvallend is dat er eigenlijk weinig reden is om geen mondmasker bij te hebben. Bij de toiletten aan beide kanten van de havengeul vlak voor het ponton waar de veerboten aanmeren worden mondmaskers te koop aangeboden voor 2 euro. Navraag leert dat heel wat mensen hier een exemplaar aanschaffen omdat ze geen mondmasker bij hadden. Alle informatie over de veerboten kan je bekijken via www.welkombijvloot.be/uurregeling-veerdienst-oostende.