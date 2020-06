Nu ook petitie tegen komst van Qmusic naar ‘t Bosje Timmy Van Assche

14 juni 2020

11u46 3 Oostende De komst van Qmusic met haar Hotspot naar het Maria Hendrikapark - ‘t Bosje - lokt protest uit. Eerder uitte het dierenasiel Blauw Kruis van de Kust al haar bedenkingen, maar nu werd ook een petitie opgestart.

De online handtekeninzameling klokt vooralsnog af op net geen 300 stuks. In de begeleidende tekst halen de initiatiefnemers aan dat het grote en centrale stadspark een “laatste oase aan rust” en een “laatste toevluchtsoord in de stad” is tijdens de drukke toeristische periode. De petitie stelt ook dat “onze andere, kleine groene long - het Leopoldpark - tot voor kort ook zwaar misbruikt en verkracht werd door allerlei evenementen die er niet thuis hoorden", verwijzende naar bijvoorbeeld het North Sea Beer Festival dat is verhuisd naar het Zeeheldenplein.

De petitievoerders maken meermaals melding van het Q Beach House, terwijl zowel Qmusic zelf als de stad meermaals hebben benadrukt dat het geen kopie wordt van de drukke strandbar, zoals andere jaren. “Hier wordt alleen radio gemaakt tot 18 uur, zonder horecagelegenheid”, klinkt het. De organisatoren stellen ook dat er nooit meer dan 200 toeschouwers tegelijk worden toegelaten.

Eerder uitte het dierenasiel Blauw Kruis van de Kust haar bedenkingen. Het asiel, dat een goeie honderd meter verderop ligt, vreest een te hoge druk op de fauna en flora, maar hekelt vooral dat ze niet werden ingelicht over de komst van Qmusic.