Nu ook ergernis rond strandcabines aan de kust: drie kustgemeenten laten gebruik toe, andere nog niet Leen Belpaeme

23 mei 2020

Enkel in Oostende, Knokke-Heist en Middelkerke kunnen eigenaars of huurders terug genieten van hun strandcabine. In de andere kustgemeenten mag het nog niet. Volgens de kustburgemeesters mag het nog niet van de Nationale Veiligheidsraad, maar volgens burgemeester van Oostende Bart Tommelein staat de goedkeuring in de communicatie van het crisiscentrum.

De kustburgemeesters raken het -zo lijk het ondertussen – over weinig thema’s eens te zijn. Donderdag gaf Oostende het fiat om terug gebruik te maken van de cabines, mits enkele voorwaarden. De toelating geldt enkel voor strandcabines die verhuurd zijn voor het hele seizoen. Ook Middelkerke en Knokke-Heist laten het gebruik toe. Volgens andere burgemeesters is er weliswaar nog geen goedkeuring van de Veiligheidsraad. “Toch wel”, zegt Bart Tommelein nu. “Bij de veelgestelde vragen van het crisiscentrum staat dat het gebruik van strandcabines is toegelaten volgens de modaliteiten van de burgemeester. Verhuur op korte termijn mag dan weer niet. In Oostende zijn het dan ook vooral Oostendenaars zelf die een strandcabine huren omdat ze vaak zelf geen tuin hebben. We zijn hier daarom ook snel op ingegaan en ik heb een burgemeestersbesluit opgemaakt om het mogelijk te maken, mits enkele voorwaarden. De andere kustburgemeesters doen wat ze willen, ik beslis enkel voor Oostende.”

In Koksijde wordt nog geen toelating gegeven. “Ik vind het geen goede zaak dat het in de ene badplaats wel mag en de andere niet. Op die manier begint er verwarring te ontstaan. Als het volgens Oostende wel mag, dan is er blijkbaar onduidelijkheid. In mijn ogen is het nog niet toegelaten. Als iedereen de regels aan zijn laars lapt, dan vragen de mensen zich af waarom het bij ons niet mag. Hetzelfde met de speelpleintjes. Mensen vergeten bijna dat we nog aan het vechten zijn tegen corona. Je kan niet alles in handen houden, maar je moet wel de regels volgen van de federale overheid die met specialisten rond tafel zitten. Wij zijn misschien extra voorzichtig omdat we de oudste bevolking in België hebben”, zegt burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche (LB).