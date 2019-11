Nu ook eigen park voor koorleidster Aimée Thonon Leen Belpaeme

09 november 2019

17u52 0 Oostende Oostende heeft het voornemen om meer vrouwen in het straatbeeld te brengen al goed uitgevoerd. De stad vond daarvoor verschillende parkjes die tot nog toe geen naam hadden. In de voorbije maanden werd al een park vernoemd naar Rose d’Ivry en ook Leontine Demey kreeg haar eigen park.

Zaterdag was het de beurt aan het Aimée Thononpark dat begrensd wordt door de Verenigde Natieslaan, de Spoorwegstraat en het parkeerterrein aan het Stadhuis. Aimée Thonon studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent en behaalde er einddiploma’s in notenleer, piano, harmonie, contrapunt, fuga en muziekgeschiedenis. Bij een interim in het Koninklijk Lyceum van Oostende vermeldde het rooster 1 uur koorleiding per week. Nooit eerder had ze enig contact gehad met het koorleven. Het werd liefde op het eerste zicht. Wat aanvankelijk klein begon, groeide in amper enkele jaren uit tot iets groots. Sinds 1961 werd een indrukwekkend palmares bijeen gezongen. De door Aimée Thonon geleide koren reisden de wereld rond en behaalden heel wat prijzen. Aimée Thonon ontving de Gouden Medaille van de Stad Oostende. Ze overleed op 1 december 2007 op 79-jarige leeftijd, maar ze blijft verder leven via de koren en voortaan ook in het straatbeeld van Oostende.