Nu moet KVO wel scoren en winnen: stevige werkzaamheden aan speelveld in Versluys Arena Timmy Van Assche

30 mei 2020

16u34 0 Oostende De grasmat van KV Oostende in de Versluys Arena krijgt momenteel een zeer stevige opknapbeurt.

Elk jaar wordt het speelveld onder handen genomen, maar dit keer zijn de werkzaamheden extra ingrijpend. Stadiondirecteur Joost Depreux, greenkeeper Brecht Descheemaeker, materiaalman Robert ‘Chaf’ Chaffart en grasdokter Hans Vandeweghe zijn samen met de firma Krinkels druk in de weer. “De toplaag van de grasmat gaat er volledig af. Er zat namelijk te veel straatgras tussen, dat is klassiek gras dat bij jou en bij mij in de tuin groeit”, vertelt Depreux. “Die grassoort groeit snel, maar de wortels zijn ondiep waardoor het gras zelf snel beschadigd geraakt. Dit keer kiezen we voor een mengeling van 75 procent Engels raaigras en 25 procent veldbeemdgras uit Nederland. Deze sterke mengeling is winterhard en de wortels gaan tot twintig centimeter diep.” Na het egaliseren, prikken en zanden van het terrein beregend en krijgt het finaal een mestbeurt met noodzakelijke voedingsstoffen. Hiermee moet KV Oostende gewapend zijn voor het nieuwe voetbalseizoen en thuis alvast over het nodige voordeel beschikken.