Nu al vrijwilligers gezocht voor wereldkampioenschap veldrijden Timmy Van Assche

05 februari 2020

18u17 0 Oostende Het wereldkampioenschap veldrijden ligt nog maar pas achter ons, maar achter de schermen wordt al hard gewerkt aan het volgende WK van 2021. Dat vindt in Oostende plaats. De zoektocht naar helpende handen is intussen begonnen.

Het Veld- en Wegritcomité en zijn partners moeten ervoor zorgen dat het WK cyclocross een onvergetelijke beleving wordt. “Om dit te bewerkstelligen hebben wij natuurlijk ook vrijwilligers nodig die een steentje willen bijdragen aan het succes”, laat de organisatie weten. “Vertel ons over jouw gewenste rol, eventuele ervaring bij andere evenementen en hoe we je kunnen bereiken via ons inschrijvingsformulier.”

De organisatie voorziet een lunchpakket, een eetbon per dag, gratis drank in het medewerkerslokaal en een winterjas voor medewerkers die minstens 2 dagen komen helpen tijdens de wedstrijddagen. Motivatie, stiptheid en een minimumleeftijd van 18 jaar zijn vereist. Alle info: www.wkoostende2021.be.