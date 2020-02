Nostalgie Beach lokt onder meer Anouk en The Stranglers naar Middelkerke Timmy Van Assche

03 februari 2020

15u40 0 Oostende Op zaterdag 8 augustus komt Nostalgie Beach Festival opnieuw naar Middelkerke. De eerste namen werden nu wereldkundig gemaakt.

Nostalgie Beach Festival pakt al verschillende jaren uit met de betere muziek van de jaren zeventig, tachtig en negentig. De eerste namen van de zevende festivaleditie zijn bekend: Ronan Keating, Supertramp’s Roger Hodgson, The Stranglers, Phats & Small, The Troggs en de Nederlandse Anouk komen naar het festivalpark in Middelkerke. Een ticket kost 68 euro is kan je kopen via www.nostalgiebeachfestival.be. De voorbije edities wist het festival langs de Westendelaan af te klokken op zo’n 15.000 bezoekers.