North Sea Beer Festival klokt af op zo’n 12.000 bezoekers Timmy Van Assche

25 augustus 2019

18u05 0 Oostende De vijfde editie van het North Sea Beer Festival evenaart de opkomst van vorig jaar met zo'n 12.000 bezoekers.

Voor het eerst ruilde het festival het Leopoldpark in voor het Zeeheldenplein. Bezoekers konden er proeven van meer dan 200 bieren van 30 Belgische brouwerijen. Er was ook plaats voor verschillende eetstandjes, livemuziek en dj-sets. “Mooi weer en lekker bier, meer heb je niet nodig om er een geslaagde editie van te maken", zegt organisator Jim Deschepper. “Vooral bezoekers uit het binnenland en de brouwerijen zijn lovend over de nieuwe locatie met zicht op zee. Voor ons is het, logistiek gezien, ook iets makkelijker werken.” In principe komt er ook volgend jaar een nieuwe editie van het North Sea Beer Festival.