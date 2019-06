Noordzeeaquarium wordt onmiddellijk gesloten voor het publiek Leen Belpaeme

28 juni 2019

15u29 12 Oostende Het stadsbestuur van de stad Oostende heeft beslist om het Noordzeeaquarium onmiddellijk te sluiten voor het publiek.

Het dossier rond het Noordzeeaquarium kent al een lange geschiedenis met heel wat loze beloftes. Al in 2001 werden de eerste plannen gemaakt voor een nieuw aquarium. Er werden heel wat mogelijke locaties genoemd, maar uiteindelijk gingen de plannen nooit door. Ook in de vorige legislatuur werd geen oplossing gevonden voor het Noordzeeaquarium dat al 40 jaar bestaat op de Visserskaai. Het gebouw is lange tijd in slechte staat en volgens schepen Björn Anseeuw zijn de problemen nu zo groot dat de veiligheid van bezoekers in het gedrang komt. “De voorbije maanden heb ik laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met het gebouw en hoe we een mogelijke renovatie kunnen aanpakken. Daaruit is naar voren gekomen dat de technische installaties niet langer voldoen en dat het gebouw in een te slechte staat is om nog langer uit te baten”, licht de schepen toe. “We hebben beslist om het gebouw niet langer toegankelijk te maken voor publiek. Er zal wel verzorging zijn voor de dieren. We zullen ondertussen wel bekijken of de vissen naar een andere locatie kunnen overgebracht worden. Er is geen haast bij, maar de dieren moeten toch weg als we werken zouden aanvangen.”

Over de verdere toekomstplannen voor het Noordzeeaquarium is nog geen definitieve beslissing genomen. “Sowieso willen we van het aquarium een visitekaartje maken, maar er is nog geen beslissing over hoe we dat zullen doen. We zullen niet langer talmen dan nodig is, maar we gaan ook niet overhaast beslissen. We zijn bezig met de opmaak van een meerjarenplanning, dit dossier zal daar ook in passen.” De Vrienden van het Noordzeeaquarium hebben de laatste decennia heel wat plannen gehoord. “Het gebouw werd inderdaad verwaarloosd, maar wij zullen het dossier aanpakken”, belooft Anseeuw alvast.