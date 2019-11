Noordzeeaquarium komt niet terug. Stad zoekt andere maritieme invulling Leen Belpaeme

27 november 2019

Oostende De plannen voor een nieuw Noordzeeaquarium zijn nu ook definitief begraven in Oostende. Het gebouw stond al leeg, maar nu blijkt dat er ook geen plannen zijn om er opnieuw een aquarium te openen. Het gebouw wordt wel gerenoveerd, maar krijgt een nieuwe maritieme invulling.

Het Noordzeeaquarium werd in juni onmiddellijk gesloten. Het gebouw was volgens de stad in een te slechte staat om nog langer uit te baten. De vissen werden naar de zoo van Antwerpen gebracht. In het meerjarenplan werd geld opgenomen voor de renovatie van het pand, maar er komt geen nieuw aquarium op deze plaats. “Oorspronkelijk was dat ook geen aquarium. Op deze plaats stond oorspronkelijk de garnalenmarkt. We zijn aan het bekijken om het gebouw een nieuwe invulling te geven met een sterke link naar het maritieme karakter van de stad. Er zijn hierover gesprekken met private partners, maar het is niet zeker dat het perse een project wordt met privé-uitbaters. We zijn verschillende opties aan het bekijken.”