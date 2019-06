Nooit eerder was Bunkerdag zo’n groot evenement: unieke blik in 17 imposante bunkers TVA GUS

07 juni 2019

De provincie West-Vlaanderen en Atlantikwall Raversyde organiseren op zondag 9 juni, in samenwerking met enkele West-Vlaamse gemeenten, de derde editie van Bunkerdag. Zeventien bunkercomplexen langs de West-Vlaamse kust en het hinterland worden gratis opengesteld voor het publiek. De meeste bunkers zijn doorgaans gesloten en openen nu de deuren voor een eenmalige inkijk. Dit jaar stellen, naast Nederland en België, ook Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Jersey en Guernesey bunkers open. Voor het volledige overzicht en praktische info kun je terecht op www.raversyde.be/nl/bunkerdag-2019

Oostende: Raversyde, Halve Maan en Batterij Hundius

Het best bewaarde onderdeel van de Atlantikwall aan onze kust ligt in provinciedomein Raversyde in Oostende, met de gerestaureerde Batterij Aachen uit WO I en Batterij Saltzwedel Neu. Verder wordt ook een begeleide wandeling georganiseerd waarbij je verborgen relicten kunt ontdekken. Inschrijven via info@raversyde of op 059/70.22.85. Vrij ongezien is de begeleide wandeling door bunkercomplex Halve Maan in de Luisbosstraat op Oosteroever. De waardevolle site is normaal niet toegankelijk voor het publiek. Halve maan werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ingericht door de Duitsers en is het enige bewaarde bunkercomplex van de Atlantikwall ingericht voor luchtafweer. Het werd gebouwd op een ouder, zeventiende-eeuws verdedigingswerk, die teruggaat tot het beleg van Oostende uit 1601-1604. Ook zeldzaam: een manschappen-, commando- en machinegeweerbunker, observatieposten en een flankeringsbunker. Ook op Oosteroever kun je Batterij Hundius bezoeken, een vuurleidingsbunker op de Vuurtorenweg.

Blankenberge: Geschutsbunker

Deze site is voor het eerst te bezoeken. Op de plek waar vanaf 1917 een Duits militair vliegveld was, zijn de personeels- en commandobunker stille getuigen. Een van de bunkers, de personeelsbunker Bunker Zuid, werd een paar jaar geleden gerestaureerd door de vereniging Kring Officieren Blankenberge in samenwerking met het Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr. Ze is nu toegankelijk gemaakt voor het publiek. Dit jaar wordt ook de commandobunker opengesteld. Een buitenkans dus om meer te weten over het ontstaan, de aanleg, het personeel en het belang van deze site. De gidsen van de Kring Officieren Blankenberge geven een woordje uitleg over het vroegere vliegveld. Er is ook een expo met objecten, beeld- en filmmateriaal. Het complex ligt op de Brugse Steenweg nabij de rotonde met de beelden ‘De Blankenbergeoises’.

Bredene: S poorwegbatterij E690

Deze observatiebunker en vuurleidingspost is het enige wat nog rest van een batterij met zwaar spoorweggeschut dat vanaf 1941 geïnstalleerd werd om de torpedobootbasis in Oostende te beschermen. Drie zware kanonnen konden in alle richtingen schieten en waren via een spoorlijn verbonden met het station van Oostende. Op zijn hoogtepunt waren er veertig militaire constructies gebouwd in de omgeving. Op de site worden speciaal voor Bunkerdag historische (verre)kijkers uit de Tweede Wereldoorlog opgesteld, specialisten geven uitleg en natuurlijk kun je zelf ook een kijkje nemen. Je bereikt de site via tramhalte ‘Bredene aan zee’ op de Koninklijke baan.

Westende: Veldbatterij Bamburg

Bamburg werd tussen 1942 en 1944 gebouwd als onderdeel van de Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie. De veldbatterij moest de haven van Nieuwpoort beschermen. Het is de enige nog volledig uitgebouwde veldbatterij van de Atlantikwall. Ze omvat loopgraven, mitrailleurposten, Tobruk-bunkers en andere bunkertypes. De site ligt bovendien in het prachtige Schuddebeurzereservaat, nabij het kruispunt van de Schuddebeurzeweg en Bamburgstraat. Ervaren gidsen leiden je rond.

Koksijde en De Panne: Steunpunt Graf en Koude Oorlog-bunker

Op het einde van de James Ensorlaan in Koksijde, in de omgeving van de Hoge Blekker en te midden van een villawijk, ligt de monumentale R612-bunker. Tijdens WO II behoorde deze bunker tot het Steunpunt Panther. In de Robert Vandammestraat kun je dan weer Steunpunt Graf bezoeken. Vanop de top van de duinen kijkt een personeelsbunker uit op de Britse Militaire Begraafplaats. Ook De Panne zet twee sites open. Zo is er de ‘Combat Operation Centre’-bunker uit de Koude Oorlog voor de nabijgelegen luchtmachtbasis van Koksijde. In de Sint-Elisabethlaan 6-8 vind je schuilbunker ‘Repos Sint-Elisabeth’ uit de Eerste Wereldoorlog, waar de bewoners van de gelijknamige instelling bij gevaar in ondergebracht werden. Er zijn ook rondleidingen, re-enactors en workshops voor kinderen.