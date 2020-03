Nooit eerder grotere naam op Ostend Beach: Martin Solveig is headliner Nog meer goed nieuws: festival blijft nog zeker tien jaar bestaan

Leen Belpaeme

09 maart 2020

17u43 0 Oostende Ostend Beach heeft zijn line-up bekend gemaakt voor de 11de editie van het festival op het strand van Oostende deze zomer van 10 tot 12 juli. Voor het eerst zijn er meer dan 100 nationale en internationale artiesten. Martin Solveig is dit jaar de absolute headliner. Vorig jaar waren er voor het eerst drie dagen feest en dit jaar gaan de organisatoren op hetzelfde elan verder. Het festival kreeg van de stad een vergunning om zeker nog tien jaar verder te doen.

Na de tiende verjaardag vorig jaar kiest Ostend Beach dit jaar voor een compleet nieuw concept op muzikaal vlak. “Elke festivaldag zal er een andere focus zijn. Op vrijdag gaan we voor urban muziek met de beste soul, funk, r’n’b en urban beats. Op zaterdag gaan we voor house & techno en op zondag is er 30 jaar elektronische dansmuziek”, licht Jan Mortelmans toe. Het festival pakt dit jaar met de grootste naam uit sinds het ontstaan van het festival, Martin Solveig. “Hij heeft onlangs nog een nieuwe hit gescoord en iedereen kent hem van ‘Hello’. We laten hem vroeg spelen omdat we hopen dat de Belgen de finale spelen in het EK deze zomer”, lacht Mortelmans nog. De organisatoren werken ook samen met enkele nieuwe partners zoals Adil El Arbi en Bilall Fallah, het bekende regisseursduo. “Wajow! is een platform voor de jeugd. We geven de kans aan 8 à 10 nieuwe talenten om hier te spelen. Op zaterdag krijgt ook Versuz een platform en zondag Cherry Moon. In de jaren 90 had je de Cherry Moon, een legendarische club die tracks draaide met sterke invloed van Engelse en Duitse House en harde trance. De club werd gesloten in 2013, maar de Cherry Moonfamilie bestaat nog.”

Vergunning

Ostend Beach heeft ondertussen een vergunning gekregen om de komende tien jaar verder te doen. “We zijn daar heel blij mee. We zetten ondertussen verder in op duurzaamheid. We werken enkel met ecocups. Mensen betalen extra voor die beker en we gaan nog verder. Vorig jaar hebben we gemerkt dat er nog te veel afval op het strand lag. Zo krijgen ook blikjes een waarde. De rietjes en confetti hebben we al enkele jaren geleden gebannen. Sigarettenpeuken is een moeilijker verhaal, maar we zetten in op asbakjes”, licht ook Kevin Beirens toe.

Voor wie iets anders wil dan frieten, hamburgers of pizza is er tijdens het festival ook Noordzeevis. Die kan je proeven bij een lokale chef, dankzij de samenwerking met Westtoer en Zee van Smaak. “We werken hiervoor samen met lokale vissers en chefs. Er zal een speciale stand voorzien worden waar de bezoeker deze lokale producten kan proeven”, zegt Beirens nog. Een ticket kost 29 euro op vrijdag, 49 euro op zaterdag en 39 euro op zondag. Een combiticket kost 79 euro. “Dat is bijzonder laag in vergelijking met andere festivals”, klinkt het nog.

De volledige line-up kan je vinden via www.ostendbeach.be.