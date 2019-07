Nominaties van de Ensors bekend, Niet Schieten en Girl zijn grote kanshebbers Leen Belpaeme

10 juli 2019

14u04 0 Oostende Girl van Lukas Dhont en Niet Schieten van Stijn Coninx hebben elk 9 nominaties voor de Ensors. De genomineerden werden woensdagochtend bekendgemaakt. Ze worden gevolgd door Hellhole van Bas Devos met 8 nominaties. Bij de TV - series gaan de meeste stemmen naar Studio Tarara (8) en De Dag (7).

Woensdagochtend maakten de winnaars van vorig jaar, regisseur Michaël R. Roskam en scenariste Malin Sarah – Gozin de nominaties voor de Ensors 2019 bekend. Het is al de 10dekeer dat de Ensors plaatsvinden tijdens het Filmfestival Oostende en voor de tweede keer is het de Ensor Academie die de organisatie op zich neemt. De Academie bestaat uit de leden van de audiovisuele gildes en verenigingen uit de Vlaamse filmindustrie. Academieleden kunnen tot en met 31 augustus hun stem uitbrengen op de genomineerden in alle categorieën. Tijdens het gala van de Ensors, op de laatste dag van het Filmfestival Oostende op 14 september 2019 worden de winnaars bekend gemaakt. De ceremonie zal live te volgen zijn op kanaal 11 van Telenet.

Hieronder de volledig lijst met genomineerden

CATEGORIE FILM

Beste Film

Girl (van Lukas Dhont, productie Menuet)

Niet Schieten! (van Stijn Coninx, productie Eyeworks)

Ce Magnifique Gâteau! (van Marc James Roels & Emma De Swaef, productie Beast Animation)

Trio (van Bruno Vanden Broecke, Ruth Beeckmans & Matteo Simoni, productie Brutteo)

Hellhole (van Bas Devos, productie Minds Meet)

Beste Regie

Lukas Dhont (Girl)

Stijn Coninx (Niet Schieten!)

Bas Devos (Hellhole)

Marc James Roels, Emma De Swaef (Ce Magnifique Gâteau!)

Koen Mortier (Engel)

Beste Scenario

Lukas Dhont, Angelo Tijssens (Girl)

Rik D’Hiet, Stijn Coninx (Niet Schieten!)

Bas Devos (Hellhole)

Marc James Roels, Emma De Swaef (Ce Magnifique Gâteau!)

Frederike Migom (Binti)

Beste Acteur

Victor Polster (Girl)

Jan Decleir (Niet Schieten!)

Arieh Worthalter (Girl)

Bruno Vanden Broecke (Trio)

Willy Thomas (Hellhole)

Beste Actrice

Viviane De Muynck (Niet Schieten!)

Ruth Beeckmans (Trio!)

Fatou N’Diaye (Engel)

Bebel Tshiani Baloji (Binti)

Alba Rohrwacher (Hellhole)

Beste Director of Photography

Frank van den Eeden (Girl)

Nicolas Karakatsanis (Hellhole)

Nicolas Karakatsanis (Engel)

Danny Elsen (Niet Schieten!)

Pieter Van Alphen, Konrad Widelski (Trio)

Beste Production Design

Michelle Beeckman, Catherine van Bree, Philippe Bertin (Girl)

Mariël Hoevenaars, Kristin Van Passel, Hubert Pouille (Niet Schieten!)

Geert Paredis, Alette Kraan, Evalotte Oosterop (Engel)

Ingeborg Van Eetvelde, Sofie Callaerts, Talina Casier (Binti)

Elsje de Bruin (Hellhole)

Beste Muziek

Valentin Hadjadj (Girl)

Le Motel (Binti)

Luc Cuveele, Senjan Jansen, Soulsavers (Engel)

Jorrit Kleijnen, Alexander Reumers (Niet Schieten!)

Steve Willaert, Urbain Servranckx (Urbanus, de Vuilnisheld)

Beste Montage

Alain Dessauvage (Girl)

Nico Leunen (Engel)

Philippe Ravoet (Niet Schieten!)

Dieter Diependaele (Hellhole)

Manu Van Hove (Coureur)

Beste Documentaire (Film)

Ademloos (Daniel Lambo, productie Storyhouse)

Hollywood aan de Schelde (Robbe De Hert, Jan van Dierendonck, productie Stukken en Brokken)

Harry Gruyaert Photographer (Gerrit Messiaen, productie Las Belgas)

Will Tura: Hoop doet Leven (Dominique Deruddere, productie Borgerhoff & Lamberigts)

We Will Remember Them (Annabel Verbeke, productie Off World)

Beste Animatiefilm

Ce Magnifique Gâteau! (Marc James Roels, Emma De Swaef, productie Beast Animation)

Corgi (Ben Stassen, productie nWave)

Urbanus, de Vuilnisheld (Erik Verkerk, Joost Van den Bosch, Vincent Bal, productie Eyeworks)

Maya en de Honingspelen (Noel Cleary, Sergio Delfino, productie Studio 100)

Beste Jeugdfilm

Binti (Frederike Migom, productie Bulletproof Cupid)

Ce Magnifique Gâteau! (Marc James Roels, Emma De Swaef, productie Beast Animation)

Sinterklaas en de Wakkere Nachten (Stijn Coninx, productie Sylvester)

Corgi (Ben Stassen, productie nWave)

Nachtwacht: de Poort der Zielen (Gertjan Booy, productie Ketnet & Studio 100)

CATEGORIE TV-SERIE

Beste TV-serie

De Dag (Woestijnvis & FBO)

Studio Tarara (Shelter)

Undercover (deMensen)

Fiskepark (deMensen)

13 Geboden (Menuet)

Beste Scenario

Jonas Geirnaert & Julie Mahieu (De Dag)

David Vennix & Tim Van Aelst (Studio Tarara)

Nico Moolenaar, Piet Matthys, Bart Uytdenhouwen, Lars Damoiseaux, Eveline Hagenbeek (Undercover)

Paul Baeten Gronda & Tom Lenaerts (Over Water)

Joeri Vlekken & Filip Lenaerts (Fiskepark)

Beste Regie

Gilles Coulier & Dries Vos (De Dag)

Tim Van Aelst & Wim Geudens (Studio Tarara)

Eshref Reybrouck & Frank Devos (Undercover)

Norman Bates (Over Water)

Joël Vanhoebrouck (Eigen Kweek - seizoen 3)

Beste Acteur

Titus De Voogdt (De Dag)

Koen De Graeve (Studio Tarara)

Jeroen Perceval (De Dag)

Peter Van den Begin (Studio Tarara)

Geert Van Rampelberg (Studio Tarara)

Beste Actrice

Sofie Decleir (De Dag)

Janne Desmet (Studio Tarara)

Ruth Beeckmans (Studio Tarara)

Ruth Becquart (Gent West 2)

Maaike Neuville (De Dag)

Beste Documentaire (TV)

Kinderen van de Kolonie (Canvas)

Terug naar Rwanda (De Chinezen)

VDB. Ik ben God niet (Borgerhoff & Lamberigts )

Er was eens (Diplodokus)

Mitten (Accattone films, in coproductie met Rosas, 24images, Mezzo, Kaaitheater, De Munt en Sadler’s Wells.