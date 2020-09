Nog twee auto-inbraken in Oostende erbij: dat maakt vijf in één weekend Bart Boterman

07 september 2020

09u19 3 Oostende Nadat er op zaterdag in Oostende al drie auto-inbraken waren vastgesteld, kwamen er daar zondag nog twee bij. Het ging om een wagen in de Kuifeendstraat en een in de Gouwelozestraat.

Telkens werd een zijraampje ingeslagen. De auto’s bleken doorzocht, maar telkens is geen buit bekend. Op zaterdag waren er al auto-inbraken in de Bosduiflaan, de Graaf de Smet de Naeyerlaan en de Kasteelstraat in Zandvoorde. De politie is bezig met een onderzoek.