Nog op zoek naar leesvoer voor de kinderen? Eddy Surmont en Mieke Drossaert voorzien je gratis van het sprookje ‘Juul’ Leen Belpaeme

01 april 2020

17u42 0 Oostende Auteur en voormalig journalist Eddy Surmont bracht vorig jaar zijn eerste sprookjesboek uit met illustraties van Mieke Drossaert. Half juni komt hun tweede sprookjesboek uit, maar ouders die tijdens deze coronaperiode nog op zoek zijn naar een leuk boekje om voor te lezen kunnen digitaal al gratis een ander verhaal lezen, ‘Juul’.

‘Langsnuit en de zeesterren’ was het eerste Oostendse sprookje en het boekje werd meteen duchtig gelezen door heel wat kinderen. Omdat het in deze tijd moeilijk is om nieuwe boeken uit te lenen bij de bibliotheek stellen Eddy Surmont en Mieke Drossaert een van hun nieuwe verhalen nu gratis digitaal beschikbaar. “We worden hier allemaal mee geconfronteerd. De bibliotheek is gesloten en ik merk bij mijn dochter en zoon dat ze heel wat manieren zoeken om hun kinderen bezig te houden. Ons tweede sprookjesboek is nu bij de uitgever. Het wordt half juni voorgesteld. Ondertussen zijn we bezige bijen. Ik had ook een ander sprookje, ‘Juul’, klaar. Mieke en ik wilden een bijdrage leveren en het boek nu online al ter beschikking stellen. Het uitgeven ervan staat pas op de planning in 2021, maar ondertussen kunnen ouders en kinderen er zo toch al van genieten”, licht Surmont toe.

Verhaal

Het verhaal gaat over Julia, maar iedereen noemt haar Juul omdat ze een halve jongen is. “Via het circus komt ze in contact met tovenaars. Ze kan enkel een braaf meisje worden als ze twee monsters kan bedwingen. Ze moet daarvoor heel wat spannende avonturen beleven”, licht de auteur al een tipje van de sluier.

Je kan het boek vinden via www.miekedrossaert.com. Het wordt gratis aangeboden om de pijn van het coronavirus te verzachten voor kinderen van 3 tot 6 als voorleesboekje en van 7 tot 11 om zelf te lezen.