Nog maar 22, maar jongeman riskeert wel 14 jaar cel voor gewapende overvallen Jeffrey Dujardin

19 juni 2019

22u16 0 Oostende De 22-jarige Ayoub A. uit Tienen riskeert een celstraf van 14 jaar in het hof van beroep voor gewapende overvallen en gijzelingen in Leuven en Oostende. In eerste aanleg kreeg de man tien jaar cel.

Op vrijdag 29 juni vorig jaar drongen twee jongemannen even voor openingstijd de Gamma aan de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende binnen. Onder bedreiging van een wapen eisten ze de inhoud van de kluis. Twee werknemers werden geboeid met spanbandjes. Uiteindelijk maakten ze enkele duizenden euro’s en een gsm buit. De politie traceerde de gestolen gsm en kon Ayoub A. (22) en Roemeense Leuvenaar Alex R. (23) de volgende dag al oppakken in een hotel in Middelkerke. Uit onderzoek bleek dat de jongeman uit Tienen ook in aanmerking kwam voor een gewapende overval op een Aldi-filiaal in J.P.Minckelersstraat in Leuven. Ook daar werden de slachtoffers geboeid en opgesloten in een bureau. Ayoub A. was absoluut niet aan zijn proefstuk toe. Ondanks zijn jonge leeftijd liep hij al meerdere zware veroordelingen op.

Gewapende overvallen

In 2015 kreeg de Tienenaar in Antwerpen zestig maanden cel voor gewapende overvallen op een Game Mania, een Total-tankstation, een apotheek en een Aldi-filiaal. Hij was op het moment van de feiten nog maar 17 jaar oud, maar werd als volwassene berecht. Een jaar later kreeg hij in Leuven zes jaar cel voor onder meer een zware overval op de voormalige Albert Heijn langs de Vaartkom in Leuven. Tien werknemers werden daarbij twee uur lang gegijzeld. Hij was ook betrokken bij een inbraak bij gokkantoor Lad Brokes in de Diestsestraat, bij een overval op Exotic World in de Brusselsestraat in Leuven en hij overviel krantenwinkel Cassablanca in Kessel-Lo.

Poker

Voor de procureur-generaal in beroep is de maat vol. “Weet u wat de maximumstraf is voor gijzeling? 28 jaar. Je zou de beklaagde de prijs van de dwaasheid moeten kunnen geven. Na al je veroordelingen pleeg je in juni 2018 twee overvallen en gijzelingen. Hoe dwaas kan je zijn? En dan kom je hier in beroep hopen op een lichtere straf. Je kan poker spelen maar dan moet je tegen uw verlies kunnen”, aldus de procureur-generaal De Smet die veertien jaar cel vorderde. De advocaat van A. vroeg vijf jaar cel, “Mijn cliënt heeft nooit steun gehad van zijn familie, hij wil het anders aanpakken vanaf nu", klonk het.

Uitspraak op 18 september.