Nog geen coronapatiënten in Oostendse ziekenhuizen: “Maar als kuststad weten we dat we kandidaat zijn voor een uitbraak” Leen Belpaeme

03 augustus 2020

17u54 10 Oostende In de Oostendse ziekenhuizen liggen momenteel nog geen patiënten met het coronavirus. Hoofdarts Sabine Gerniers van het AZ Damiaan hoopt dat deze situatie ook zal aanhouden. “Logistiek zijn we volledig klaar voor een tweede golf, maar ons personeel is nog niet bekomen van de eerste golf.”

Oostende telt nog weinig coronabesmettingen. Dat merken ook de ziekenhuizen. In het AZ Damiaan is er nog maar één opname geweest sinds de tweede golf, maar de patiënt kon het ziekenhuis al opnieuw verlaten. Toch blijven de ziekenhuizen op hun hoede. “We zien wel enkele ambulante patiënten die positief getest werden, maar zij moesten niet opgenomen worden”, vertelt hoofdarts Sabine Gerniers.

Heel onvoorspelbaar

Het is bang afwachten voor het personeel. “We hebben al ondervonden dat dit virus heel onvoorspelbaar is. Tien dagen geleden waren we extra op onze hoede, omdat er extra besmettingen waren, maar de trend heeft zich niet doorgezet. We weten dat het tij kan keren. Op verscheidene plaatsen zijn clusters lokaal aan het uitbreiden. Als kuststad weten we dat we kandidaat zijn voor een uitbraak, omdat hier veel mensen samenkomen.”

Logistiek is het ziekenhuis klaar voor een toestroom van coronapatiënten. Al is het personeel nog steeds aan het bekomen van de eerste golf. “Sommige personeelsleden hebben nog niet eens de kans gehad om vakantie te nemen en alles los te laten. Nu al een nieuwe stroom aan coronapatiënten moeten verzorgen, zou voor hen dan ook extra lastig zijn. We hopen dat het hier rustig blijft.”