Nog een laatste nazomerduik in zee, dit weekend? Hier mag je nog zwemmen Bart Boterman

21 september 2019

11u13 0 Oostende Wie van dit laatste zonnige zomerweekend gebruik wil maken om nog eens te zwemmen aan zee, kan daarvoor in twee badplaatsen terecht. In Oostende en Blankenberge zijn redders aanwezig om het strand in het oog te houden. In andere kustplaatsen is zwemmen ten strengste verboden.

Het zeewater heeft een nog aangename temperatuur van ongeveer 17 graden. Ideaal voor een late nazomerduik dus, maar let op welke badstad je uitkiest. In Oostende zijn nog drie strandposten van de redders geopend, namelijk die ter hoogte van de Kemmelbergstraat, de Koninginnelaan en Mariakerke. Op andere plaatsen is zwemmen verboden. In Blankenberge zijn alle strandposten nog bemand door de redders, behalve die aan de Pier. De reddersposten zijn telkens geopend tussen 10.30 uur tot 18.30 uur.

Wie zich op het strand bevindt, heeft overigens een grote kans om afvalruimers bezig te zien. Het is namelijk de Coast Cleanup Day 2019, waarbij vrijwilligers het volledige strand proberen op te ruimen.