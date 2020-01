Nog een jaar wachten op eerste winterversie van het Filmfestival, maar cinema Storck vult de leegte in Leen Belpaeme

20 januari 2020

09u05 0 Oostende Het aftellen naar de volgende editie van Filmfestival Oostende is begonnen. Binnen één jaar, op 15 januari 2021, gaat de nieuwe editie van start. Ondertussen presenteert Cinema Storck opnieuw wekelijks de beste arthouse films.

Filmfestival Oostende verhuist van september naar januari en wordt een stadsfestival in de winter met vertoningen en events op drie locaties zijnde Kinepolis Oostende, De Grote Post en Kursaal Oostende. Er is dus geen festival in september dit jaar. Maar FFO plannen tal van activiteiten deze zomer. Ondertussen is er wel al Cinema Storck. Van vrijdag tot en met dinsdag kan je twee vertoningen per dag bekijken van de beste arthouse films van het moment. Op 21 februari komt regisseur Peter Brosens of zijn wederhelft regisseur Jessica Woodworth hun nieuwe film ‘The Barefoot Emperor’ voorstellen in Cinema Storck. In deze film ligt de toekomst van Europa in de handen van laatste koning der Belgen, Nicolaas III (Peter Van den Begin). Een absurde satire die vraagt om een fameuze nabespreking, met een drankje daarbij. Tickets voor deze avant-première zijn nu reeds te verkrijgen. Meer info via www.cinemastorck.be