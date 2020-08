NMBS wil komende dagen chaos vermijden in station Oostende: hekken moeten reizigers scheiden naargelang bestemming

Oostende

De politie van Oostende, de federale politie en medewerkers van de NMBS zijn vanmorgen samengekomen in het station van de badstad. Ze werken een plan uit om chaotische situaties zoals vrijdagavond te kunnen vermijden. Het plan wordt in de loop van de dag nog uitgewerkt en voorgelegd aan burgemeester Bart Tommelein. Hij wil geen extra treinen in zijn stad vooraleer het plan er is.