NMBS neemt vandaag nog maatregelen om komende dagen chaos te vermijden in station Oostende Leen Belpaeme

04 augustus 2020

12u06 1 Oostende De politie van Oostende, de federale politie en medewerkers van de NMBS kwamen vanmorgen samen in het station van Oostende om een plan uit te werken hoe chaotische situaties zoals vrijdagavond kunnen vermeden worden. Het plan wordt in de loop van de dag nog uitgewerkt en voorgelegd aan burgemeester Bart Tommelein. Hij wil geen extra treinen in zijn stad vooraleer het plan er is.

Burgemeester Bart Tommelein voerde gisteren de druk op bij de NMBS om te voorkomen dat een chaotische situatie zoals vrijdagavond zich nog kan voordoen. Dit zeker met enkele warme dagen in het vooruitzicht. Hij verweet de NMBS gisteren dat ze een broeihaard zijn voor het coronavirus door het gebrek aan voorzorgsmaatregelen om een situatie zoals vrijdag te vermijden. Gisteren was er al een overleg tussen de top van de NMBS en de burgemeester zelf en vandaag kwam de politie samen met de medewerkers van de NMBS om de situatie ter plaatse te bekijken. Daaruit is een plan gekomen om de stromen van reizigers beter uit elkaar te houden. Zo zullen de reizigers die vertrekken vanuit het station van Oostende richting binnenland gescheiden worden naargelang te bestemming. Er zullen hiervoor vandaag al hekkens geplaatst worden in het station. Als blijkt dat er problemen zijn met de trein kan de poort naar het perron afgesloten worden en de mensen zullen per vak moeten wachten. De reizigers zullen vanaf dat moment ook geteld worden en er wordt een beperkt aantal mensen toegelaten volgens de coronamaatregelen. Als meer mensen toestromen worden ze al buiten het station verwittigd en moeten ze op het stationsplein wachten met de nodige afstand.

Over andere maatregelen zal de NMBS nog communiceren.