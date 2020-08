NMBS neemt maatregelen na chaotische uittocht in Oostende, maar Tommelein blijft pleiten voor reservatiesysteem Leen Belpaeme

03 augustus 2020

16u39 0 Oostende NMBS, de stad en de provincie West-Vlaanderen hebben maandagmiddag de mogelijke extra maatregelen besproken voor wie met het warme weer van de komende dagen naar Oostende wil sporen. Het overleg volgt nadat NMBS, de stad en de provincie West-Vlaanderen hebben maandagmiddag de mogelijke extra maatregelen besproken voor wie met het warme weer van de komende dagen naar Oostende wil sporen. Het overleg volgt nadat vrijdag honderden toeristen te dicht bij elkaar stonden te wachten in de stationshal na een defect in een seinhuis.

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) was allesbehalve gelukkig met de situatie en het gebrek aan voorzorgsmaatregelen vanuit de NMBS. De spoorwegmaatschappij neemt, met de hittegolf die er zit aan te komen vanaf woensdag, nu extra maatregelen.

App

“De NMBS zal buiten het station een groot digitaal realtime informatiescherm plaatsen en de communicatie via de sociale media, die reizigers bij drukte snel kunnen informeren, versterken”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. Er wordt ook bekeken hoe de reizigersstromen kunnen worden op punt gesteld. “We zullen daarom mogelijke pistes rond betrouwbare reservatiesystemen ten gronde onderzoeken, met hun voor- en nadelen, en dit in overleg met het Raadgevend Comité van de treinreizigers. Op korte termijn zal de NMBS ook een app lanceren waarmee reizigers in realtime kunnen zien hoe druk het is op de trein die ze willen nemen, zodat ze op basis daarvan over hun verplaatsing kunnen beslissen.”

Extra treinen

Zolang er geen veiligheidsplan is, wil burgemeester Bart Tommelein niet dat er extra treinen worden ingezet richting kust. De NMBS zet evenwel toch extra treinen in om de reizigers te kunnen vervoeren in de beste omstandigheden. “Het maximaliseren van de treincapaciteit is, in het belang van de sanitaire veiligheid, een expliciete vraag van de experten van de GEES, in het kader van de afbouwmaatregelen”, laat de NMBS weten. Het overleg met de stad Oostende rond de uitrol van de concrete maatregelen wordt morgen verdergezet.

Ik blijf een reservatiesysteem de beste oplossing vinden, omdat de NMBS dan over de gegevens van de reizigers beschikt en ook weet hoeveel mensen de trein zullen nemen Bart Tommelein (Open Vld), burgemeester van Oostende

Bart Tommelein blijft erbij dat de NMBS een aanmeldingssysteem moet invoeren. “Er zijn nog veel pijnpunten waar veel werk aan is. De treinen richting kust hadden een bezettingsgraad van boven de 100 procent. Dat kan niet de bedoeling zijn in deze tijden. Ik blijf een reservatiesysteem de beste oplossing vinden, omdat de NMBS dan over de gegevens van de reizigers beschikt en ook weet hoeveel mensen de trein zullen nemen. Ze kunnen reizigers dan ook verwittigen als er zich problemen voordoen zoals vrijdag”, aldus de burgemeester.

Imagoschade

De drukke vrijdag verliep tot ‘s avonds op zich bijzonder vlot. “We hebben honderdduizenden euro geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat mensen veilig kunnen genieten in onze stad en dat was vrijdag ook gelukt. De tweet van Marc Van Ranst deed iets anders vermoeden, maar hij heeft die later ook verwijderd, nadat ik hem erover had aangesproken. Tegen dan was het ook te laat natuurlijk. Dit heeft grote gevolgen voor de imago van de stad, terwijl wij hier eigenlijk weinig aan konden doen.”

‘Te laat voor gemeentelijk rampenplan’

“De drukte verzamelde zich in het station zelf, wij hebben daar geen camerabeelden. Ik ben zelf ook maar rond 21 uur verwittigd, terwijl het defect zich voordeed om 19 uur. In die twee uur had ik het gemeentelijk rampenplan kunnen afkondigen en gepaste maatregelen nemen, maar daarvoor was het al te laat. De NMBS moet nu een plan opstellen om ervoor te zorgen dat dergelijke toestanden niet meer kunnen gebeuren. Het is niet aan ons om de passagiersstromen van de NMBS in goede banen te leiden. Wij zetten 100 mensen in om de maatregelen toe te passen in onze stad, de NMBS heeft amper maatregelen genomen om zich hierop voor te bereiden.”

Ondertussen heeft Tommelein een geplande vakantie uitgesteld. “Met de hitte die op komst is, vind ik het niet verantwoord om nu weg te gaan. De situatie mag niet nog eens uit de hand lopen.”