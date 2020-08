NMBS en Tommelein bereiken akkoord: dit verandert er voor treinreizigers in Oostende Leen Belpaeme

04 augustus 2020

19u23 4 Oostende NMBS en Oostende hebben dinsdagnamiddag na overleg extra maatregelen genomen voor wie met het warme weer van de komende dagen naar Oostende wil sporen. NMBS en Oostende hebben dinsdagnamiddag na overleg extra maatregelen genomen voor wie met het warme weer van de komende dagen naar Oostende wil sporen. Zo willen ze chaos zoals vrijdagavond vermijden . Reizigers zullen volgens bestemming worden gescheiden. Een aanmeldingssysteem komt er niet, maar je kan wel vrijwillig laten weten als je de trein naar Oostende neemt.

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is tevreden over het plan dat de NMBS heeft uitgewerkt om de reizigersstromen op topdagen aan de kust beter te beheersen. “Er is een sterk veiligheidsplan in het station zelf”, zegt Tommelein.

Zo zullen reizigers al ‘voorgesorteerd’ worden per bestemming, met duidelijke looplijnen en compartimenten waar ze kunnen wachten bij vertragingen. “Er kan daarbij veel meer gemonitord worden hoe lang de rijen zijn. De spoorwegpolitie zal hierin het voortouw nemen”, vertelt Tommelein.

Groot infoscherm

De reizigers zullen ook al, voor ze het station betreden, informatie krijgen via een groot digitaal scherm. Ook in de andere kuststations wordt zo’n informatiescherm geplaatst. “Reizigers krijgen daarop realtime gegevens te zien over het treinverkeer vanuit Oostende. Deze berichten zullen ook worden getoond op de acht informatieschermen van de stad zelf. Op die manier kunnen we toeristen die met de trein naar huis willen op de hoogte houden en op tijd laten weten als er vertragingen zijn”, zegt Tommelein. Ook online en via de socialemediakanalen van NMBS en stad Oostende zal snel en regelmatig worden gecommuniceerd.

Wij zullen als stad ook een extra functie toevoegen aan ons eigen aanmeldingssysteem voor het strand, waarbij je kan aangeven of je met de trein naar Oostende komt Bart Tommelein (Open Vld), burgemeester van Oostende

Tommelein zelf had een reservatiesysteem gevraagd voor de treinen, maar die komt er niet. “De NMBS heeft al een app waarin reizigers kunnen aangeven of ze verwittigd willen worden over de vooruitzichten van hun gekozen trein. Die functie zal meer gecommuniceerd worden. Het kan op die manier werken als een vrijwillig aanmeldingssysteem. Wij zullen als stad ook een extra functie toevoegen aan ons eigen aanmeldingssysteem voor het strand, waarbij je kan aangeven of je met de trein naar Oostende komt. Die mensen kunnen wij dan ook informeren als er problemen zijn.”

Bezettingsmeter voor treinen

Zo gaat de burgemeester nu toch akkoord dat er extra treinen worden ingelegd. “Ik ben opgelucht dat er extra maatregelen zijn genomen, die eigenlijk redelijk evident zijn. Bij Werchter en andere festivals worden deze maatregelen al genomen en die worden nu gewoon toegepast in Oostende.”

Ook NMBS-woordvoerder Bart Crols spreekt van een goed overleg. “We zetten enerzijds in op de kanalisatie van de reizigers in het station zelf en anderzijds een duidelijke communicatie. Naast de bestaande app van de NMBS werken we ook aan een bezettingsmeter, waarbij mensen weten welke treinen al druk bezet zijn. De combinatie van alle maatregelen maakt dat we goed voorbereid zijn op de toestroom aan de kust.”