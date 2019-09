Niko Geldhof stapt uit de gemeenteraad en legt zich toe op concerten Leen Belpaeme

23 september 2019

16u29 3 Oostende Niko Geldhof stapt uit de gemeenteraad en zal zich toeleggen op zijn activiteiten als concertorganisator en frituuruitbater. De voormalige schepen kwam vorig jaar nog verrassend op tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en werd verkozen. Nu blijkt de combinatie met de concerten die hij organiseert toch te zwaar. Michael Vanhee vervangt hem.

Niko Geldhof baat al jaren Frituur Hazegras uit en was jarenlang de voorzitter van vzw Wijkwerking Hazegras waarmee de wijk nieuw leven werd ingeblazen. De laatste jaren is hij echter steeds drukker in de weer als concertorganisator, met ondertussen meer dan 25 concerten op een jaar. Zo organiseerde hij afgelopen zondag het ‘Welcome Back-concert van Andreï Lugovski in het Kursaal van Oostende. Ook de verjaardagsconcerten van Wendy van Wanten, Luc Steeno en Willem Vermandere worden door hem in Oostende georganiseerd. “Ik ben al 20 jaar bezig met evenementen en optredens van klein tot groot. Zo heb ik heel wat zaken georganiseerd op het Hazegras. Ik ben ook jaren de baan op gegaan met artiesten als Koen Wouters en Coco Jr. Vroeger organiseerde ik één keer per jaar Sterren aan Zee. Na al die tijd begin je de artiesten beter te kennen en ik kende ook het Kursaal beter. Ik heb tot begin dit jaar gewerkt als medewerker van Johan Vande Lanotte, maar toen dat stopte ben ik verder in de artiestenwereld gerold en kwamen er steeds meer concerten bij. Vandaag was er nog de voorstelling van André Hazes Jr die ook naar Oostende komt. Naast de Vlaamse artiesten komen er ook internationale namen bij die ik via via heb leren kennen zoals Kim Wilde, die exclusief naar Oostende komt.”

Geldhof haalt veel artiesten naar Oostende. “Het is gemakkelijker om hier iets te organiseren omdat we weten hoe de stad reilt en zeilt. Je kan wel een artiest boeken, maar dat wil niet zeggen dat er ook volk komt. In Oostende ken ik de klappen van de zweep. Ik concentreer me daarom in eerste instantie op Oostende, maar ondertussen hebben we ook al Gers Pardoel gedaan in Brussel en volgen er nog concerten in andere steden. We starten hier en we zien verder wel.”

In combinatie met de frituur hield de bekende Oostendenaar geen tijd meer over. “Om daar gewoon te zitten en de dossiers niet voor te bereiden heeft geen enkele zin. Ik heb dan liever dat iemand jong en dynamisch mijn plaats kan innemen.” Michael Vanhee (24) zal nu in de fractie van sp.a-stadsmakers binnenkomen. Hij is student Politieke Wetenschappen en legt maandagavond de eed af. Vanhee liet zich de voorbije jaren al opmerken als een geëngageerde figuur die zich onder meer inzet voor De Nieuwe Stad. Normaal was het eerst nog aan Charlie Wyllie en Didier Brissinck, maar zij nemen hun mandaat niet op. “We hebben uiteraard alle begrip voor Niko zijn professionele keuze. Het neemt echter niet weg dat we het bijzonder jammer vinden dat hij, met al zijn ervaring, de fractie vaarwel zegt”, zegt fractieleider John Crombez. Geldhof blijft actief binnen de socialistische partij in Oostende.