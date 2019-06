Night Run maakt zich op voor nieuwe editie: “Opbrengst gaat naar lokale goede doelen” Timmy Van Assche

07 juni 2019

19u13 0 Oostende Op zaterdag 28 september is het zover is er een nieuwe editie van de Metarelax Ostend Night Run. Bij zonsondergang loop je als recreatieveling of professional langs een origineel parcours. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Het startschot wordt gegeven om 20 uur stipt ter hoogte van de Drie Gapers. In de nabijheid van de partytent en de vele supporters worden de lopers in massa naar de Zeedijk geleid. Vuurspuwers, deejay’s, dansgroepen en orkest zorgen voor de nodige animo. Deelnemers hebben de keuze uit een parcours van 7, 14 of 21 kilometer. Een uur voor de grote start, kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar 700 of 1.000 meter lopen. Atlete Louise Carton zal met de kinderen meelopen. Alle Oostendse scholen krijgen een uitnodiging. Inschrijven gebeurt via www.ostendnightrun.be of de dag zelf. Kinderen betalen 3 euro, voor de 7 kilometer tel je 11 euro neer, voor de 14 kilometer 16 euro en voor de 21 kilometer 21 euro. Wie zich de dag zelf inschrijft, betaalt 5 euro meer.

Team challenge

Met de ‘team challenge’ vormen drie deelnemers één team en lopen ze dezelfde afstand. De individuele wedstrijdtijd van de drie deelnemers wordt opgeteld om zo een ranking van de teams samen te stellen. De drie snelste teams per loopafstand vallen in de prijzen.

Ambassadeurs

Dit jaar is er geen ‘Bekende Vlaming’ die de Run trekt. “We kozen ervoor om onze eigen organisatie als ambassadeurs naar voren te laten treden”, laat Rotary Club Oostende Ter Streep weten. “We merken dat het evenement steeds groter wordt en veel van onze leden vergt. De leden zijn allemaal een grote hulp voor het organiseren, het in de praktijk brengen van de plannen en voor het zoeken van de fondsen via sponsors om er een mooi geheel van te maken. Als groep zijn de leden van ‘ROTS’ fier.”

Goede doel

De Metarelax Ostend Night Run wil het goede doel steunen. “Onze criteria voor deze editie zijn: zeer lokale steun met een klemtoon op armoede en kinderen. Wij zullen dus de integrale opbrengst aan deze goede doelen schenken. Deze worden bekend gemaakt kort na afloop van de Metarelax Ostend Night Run.” Wie graag gesteund wil worden in de volgende editie, kan alvast een voorstel doorsturen met grondige motivatie. De Night Run wordt mee gesteund door Toerisme Oostende, Beobank, Deweert Sport en het AZ Damiaan.