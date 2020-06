Nieuwe zwembad krijgt de naam van Brigitte Becue: “Een héél mooie erkenning” Timmy Van Assche

19 juni 2020

14u43 0 Oostende Het nieuwe zwembad aan de Northlaan krijgt de naam van Brigitte Becue mee. De zwemster werd geboren in Oostende en scheerde hoge toppen op internationaal niveau. De naamgeving past in de plannen van de stad om meer vrouwen een plaats geven in het straatbeeld. “Ik ben alvast ontzettend vereerd”, reageert Becue.

Het schepencollege besliste om het nieuwe stedelijke zwembad te vernoemen naar Brigitte Becue. “De keuze sluit perfect aan bij de campagne rond ‘Meer Vrouw op Straat’ en de plannen van de stad om meer vrouwen een plaats geven in het straatbeeld. Brigitte Becue zwom een indrukwekkend palmares bijeen en werd in Oostende geboren op 18 september 1972. Intussen kwam er ook al positief advies van de Sportraad”, geeft het stadsbestuur mee. “Er worden geen nieuwe straten of pleinen meer aangelegd, terwijl we toch meer verdienstelijke vrouwelijke Oostendenaars in de kijker willen plaatsen", voegt sportschepen Bart Plasschaert (CD&V) eraan toe. “Vorige zomer vernoemden we al de sportzaal in de Schapenstraat naar turnster Marie Thérèse De Gryse. Het gebruik van die naam geraakt alsmaar meer ingeburgerd.”

.

Absolute wereldtop

Voor de wat jongere generatie: Brigitte Becue behoorde jarenlang tot de absolute wereldtop. Ze nam vier keer deel aan de Olympische Spelen, waarvan de eerste keer als 15-jarige in 1988 op de Spelen van Seoel, Zuid-Korea. Een jaar later, op het Europees kampioenschap zwemmen in Bonn, Duitsland, won de Oostendse een zilveren medaille op de 200 meter schoolslag. Het was het begin van een succesvolle carrière met maar liefst veertien (!) medailles op Europese en Wereldkampioenschappen, waarvan vijf keer goud op een EK. De hele jaren negentig was Becue een vaste waarde op de 100 en 200 meter schoolslag. Ze verbrak in 1998 ook twee keer het Europees record op de 100 meter schoolslag in korte baan. Haar laatste record (1’06”87) bleef vier jaar stand houden, tot in 2002. Brigitte Becue werd twee keer Belgisch Sportvrouw van het Jaar, in 1994 en 1995. Nog in 1994 werd ze nationaal Sportverdienste.

Vroeger woonde ik niet eens zo ver van waar het nieuwe zwembad wordt gebouwd Brigitte Becue

“Erkenning”

“Dit is wel een heel mooie eer en erkenning voor mijn carrière”, reageert Becue. “Ik woonde tot zowat mijn 5 jaar in de Nieuwpoortsesteenweg, nabij het tramdepot van De Lijn. En da’s eigenlijk niet zo ver van waar het zwembad wordt gebouwd.” Momenteel woont Becue in de buurt van Leuven. “Maar ik zou eigenlijk best graag terugkeren naar Oostende - ik mis West-Vlaanderen. Afgelopen winter is mijn broer Paul al naar Oostende verhuisd, dus de laatste tijd kom ik weer wat vaker. Vroeger heb ik ook aan verschillende wedstrijden in het oude zwembad deelgenomen, al was het wel in Kortrijk dat ik als 8-jarige heb leren zwemmen. Ach, zwemmen is nog altijd mijn passie. Ik kijk dan ook uit naar de opening van het nieuwe bad, waarvan ik vooralsnog enkel foto’s heb gezien.”

De opening van het nieuwe zwembad is voorzien voor eind 2020. Tot dan blijft het huidige zwembad nabij de Drie Gapers toegankelijk - al is het nu nog gesloten door de coronamaatregelen.