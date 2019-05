Nieuwe vrachtafhandelaar Bcube zorgt voor 20 extra jobs op luchthaven Timmy Van Assche

22 mei 2019

18u11 0 Oostende Op de internationale luchthaven Oostende-Brugge werd met ‘Bcube Air Cargo’ een nieuwe afhandelaar van cargo voorgesteld.

Bcube betrekt een magazijn van 4.000 vierkante meter nabij de Rolbaanstraat, waar vroeger maatschappij MK Airlines gevestigd was. Concreet laadt Bcube diverse goederen - van groenten en fruit tot wagens en farmaceutische producten - in en uit vliegtuigen van internationale luchtvaartmaatschappijen. Daarmee blijft de luchthaven, naast passagiersvluchten en algemene luchtvaart, ook inzetten op cargo. Vorig jaar werd op de luchthaven 28.000 ton verhandeld, in 2030 mikken ze op 100.000 ton goederen.

Inhaalbeweging

“Door het verlies van onze grootste cargoklant in 2014 (ANA Aviation, red.), verloren zestig mensen hun baan. Ik beloofde dat ik alles in het werk zou stellen om de cargo terug te brengen naar het niveau van vroeger”, vertelt Marcel Buelens, CEO van de luchthaven. “De zoektocht begon in 2017. Anderhalf jaar later ben ik erg blij dat ik deze belofte heb kunnen waarmaken en Bcube voor te stellen. Het is een organisatie van wereldklasse waarmee we hopen de luchthaven opnieuw op de wereldwijde luchtvrachtkaart te plaatsen.”

Italiaanse roots

Bcube investeert zo’n één miljoen euro in activiteiten in Oostende en is goed voor twintig jobs. “We willen een hele ‘business’ op de luchthaven ontwikkelen en gebruik maken van het grote potentieel, zowel qua faciliteiten als geografische ligging", zegt Mauro Grisafi, general manager bij Bcube. “Wij worden een nieuw referentiepunt in Oostende voor de Europese luchtvrachtmarkt.” Bcube, in 1952 opgericht in Italië, verwerkt elk jaar 330.000 ton goederen en telt 900 werknemers wereldwijd. Ze zijn ook actief op de luchthavens van Milaan, Rome en Venetië.

Doelstellingen

CEO Buelens zit echter niet stil en hoopt dat nog enkele ‘carriers’ naar Oostende komen. De gesprekken lopen alvast. Tot op vandaag werkt de luchthaven voor cargo ook samen met Egypt Air, Strike Aviation, Kalitta Air en -NAS. Voor passagiersvluchten zijn TUI fly en Pobeda de grootste maatschappijen. Op termijn hoopt Buelens een nieuwe aankomstterminal te bouwen waar op dit moment Aviapartner gevestigd is, naast het huidige luchthavengebouw. Vorig jaar deden 420.000 reizigers de luchthaven aan, tegen 2030 wordt op 750.000 passagiers gemikt.