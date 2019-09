Nieuwe stadsgids krijgt na één maand al tweede druk Leen Belpaeme

13u16 3 Oostende Deze zomer verscheen ‘Oostende, een stadsgids’, een cultuur-historische stadsgids over Oostende. Op 6 september stelde de Oostendse auteur Dirk Metsu in de stadsbibliotheek de tweede druk voor van zijn boek.

Na één maand is de eerste druk ei zo na uitverkocht. Wie houdt van geschiedenis, erfgoed en verhalen komt met deze toeristische stadsgids ruim aan zijn trekken. “Ik wilde met deze uitgave tegemoet komen aan de vele bezoekers, maar ook aan Oostendenaars die in de boekhandel op zoek gaan naar een compacte cultuur-historische gids over Oostende”, zegt de auteur. Hij wil graag een doorlopend project van zijn uitgave maken. “Ik wil in de toekomst werk maken van een redactieteam, om een eventuele nieuwe editie van de gids samen te stellen. Momenteel worden ook de opties bekeken om het boek te vertalen naar één of meerdere talen. Het boek telt 294 pagina’s en kost 22 euro. Het is te koop bij Standaard Boekhandel (Vlaanderenstraat, Torhoutsesteenweg),Corman (Wittenonnenstraat) en aan de balie bij Toerisme Oostende (Monacoplein).