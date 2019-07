Nieuwe sporthal vernoemd naar Oostendse turnster Marie Thérèse De Gryse Leen Belpaeme

02 juli 2019

20u29 0 Oostende In de Schapenstraat is een nieuw sportcentrum geopend. De zaal kreeg de naam van turnster Marie Thérèse De Gryse. De zaal werd gebouwd door de stad op grond van het Gemeenschapsonderwijs. De scholengroep Stroom zal het gebouw overdag gebruik en ’s avonds kunnen de Oostendse sportclubs er terecht.

Met de bouw van het nieuwe sportcentrum wilde het vorige Oostendse bestuur tegemoetkomen aan de nood aan extra infrastructuur voor de sportverenigingen. Bovendien biedt de stad op deze manier ook goede sportfaciliteiten aan voor de leerlingen van de school. Het sportcentrum werd zo ingericht dat er diverse sporten kunnen beoefend worden met basketbal, handbal, tennis, volleybal, badminton, turnen, rope skipping, zaalvoetbal, … Voor de naam werd een oproep gericht aan de Oostendenaars. Er kwamen heel veel voorstellen binnen, die vaak te maken hadden met de locatie aan de Schapenstraat. Eén voorstel sprong eruit: de naam van Oostendse turnster Marie Thérèse De Gryse, ingediend door haar zoon Paul Laureins. De vernoeming van het sportcentrum naar Marie Thérèse De Gryse past binnen de campagne ‘Meer vrouw op straat’. Samen met tv-zender Canvas wil de Stad Oostende meer Oostendse vrouwen die veel betekend hebben voor de stad een plaats geven in het straatbeeld. Marie Thérèse De Gryse was een Oostendse turnster. Ze vertegenwoordigde België op de Olympische Spelen van 1948 in Londen en nam deel aan diverse buitenlandse kampioenschappen. Ze was lid van de Oostendse turnvereniging KOTV Noordzee. Ze was actief aan de ringen, een discipline die nu nog enkel door mannen wordt uitgeoefend.