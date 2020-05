Nieuwe single Greg Dela breekt potten op Spotify, maar dj ziet wel drukke festivalzomer in het water vallen Timmy Van Assche

02 mei 2020

12u54 0 Oostende Goed en slecht nieuws voor de Oostendse dj Greg Dela. Zijn nieuwste single ‘Heaven is a place on earth’ schiet door het dak en behaalt straffe cijfers op tal van streamingdiensten. Het mindere nieuws: zijn festivalzomer, waaronder een eerste optreden op Tomorrowland, valt in het water. Zonder meer bijzondere tijden voor Greg Dela.

Gregory Delahaye (23) is lang geen onbekende in het wereldje van elektronische muziek. Al sinds zijn 11 jaar maakt hij muziek, maar professioneel nam hij pas een zestal jaar geleden een plek achter de draaitafels in. De naam ‘Greg Dela’ wint de laatste jaren dan ook flink aan bekendheid. Voor het verhaal achter zijn laatste single, ‘Heaven is a place on earth’ moeten we dan ook eventjes terug in de tijd. “In 2018 stuurde ik enkele demo’s op naar Felix De Laet, beter bekend onder de naam ‘Lost Frequencies’. Nog geen dag later kreeg ik al een antwoord en intussen mocht ik op diens platenlabel Found Frequencies al mijn vierde track op de wereld loslaten", vertelt Greg. “En het gaat erg goed. ‘Heaven is a place on earth’ wist in amper twee weken tijd op Spotify alleen al 120.000 streams, op YouTube werd het nummer al 45.000 keer beluisterd en op Shazam, de app waarmee mensen geluidsfragmenten kunnen opzoeken, ook al 2.000 keer. (glundert) Dat zijn erg leuke cijfers.”

Weg festivalzomer

Aandachtige lezers zullen bij het horen van de titel ‘Heaven is a place on earth’ ook denken aan het origineel van Belinda Carlisle. “Ik stak het in een zomers en up-tempo jasje met een catchy, zwoele melodie en vette beat”, gaat Greg Dela door. “Een beetje pop, chill en indie maken het geheel compleet. Eigenlijk was dit de ideale track om op festivals te draaien.” En daar begint het slechte nieuws. “Door de coronacrisis zag ik een twintigtal optredens door de neus geboord. Daarbij zit bijvoorbeeld mijn residentie bij een strandbar, een tiental feestjes en events, maar vooral zeven zomerfestivals. Onder meer Ostend Beach valt in het water. Ik stond ook voor het eerst op de affiche van Tomorrowland. Helaas... Ach, het was een harde klap toen het verdict viel. De organisatoren bekijken nu of ze de artiesten van dit jaar ook volgend jaar kunnen boeken.” Of Greg Dela in 2021 op het grootste elektronische muziekfestival mag draaien, valt nog af te wachten.

Voordeel

“Gelukkig heb ik nog mijn halftijdse job als technieker in het Serruysziekenhuis, anders had ik echt met een grote kater af te rekenen. Het kleine voordeel dat het wegvallen van events met zich meebrengt, is dat ik nu veel meer tijd heb om muziek te maken, zoals dus mijn jongste nummer. Dat het zo goed draait, heb ik te danken aan mijn trouwe fanbasis op bijvoorbeeld Spotify, de promotie van het platenlabel Found Frequencies en de fans van producer Los Frequencies. Mijn nummer wordt nu ook regelmatig gespeeld op onder meer radiozenders Top Radio en NRJ, maar ook gastdj’s op Q-Music en MNM stoppen het nummer vaak in hun playlist. Eigenlijk wil ik met het nummer ook een positieve boodschap geven in coronatijden, want ‘heaven’ is echt wel een ‘place on earth’.”