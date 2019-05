Nieuwe reeks klassieke concerten in Kursaal, ook familie- en nieuwjaarsvoorstelling Timmy Van Assche

28 mei 2019

19u18 0 Oostende Het Kursaal maakt zich op voor een nieuwe reeks klassieke concerten met ‘Kursaal Classics’. Naast zes reguliere concerten zijn er nog een familie- en Nieuwjaarsconcert. De ticketverkoop start vrijdag.

“Het Kursaal is een mythische plaats met een boeiend verleden dat teruggaat tot in de negentiende eeuw. In de periode 1852-1914 speelde het Kursaal een belangrijke rol in het Belgische klassieke muziekleven”, steekt Peter Craeymeersch van het Kursaal van wal. “In de twintigste en eerste decennia van de eenentwintigste eeuw heeft de muziekprogrammering zowat alle watertjes doorzwommen. In die veelheid komt er vanaf seizoen 2019-2020 een focus op symfonische muziek. Een kleurrijke reeks ‘Classics’ staat op de affiche met als speerpunten de presentatie van de beste Belgische symfonische orkesten, dirigenten en solisten die het publiek meevoeren en een repertoire dat onder de huid kruipt.”

Overzicht

Op 13 oktober is er het eerste concert met het Symfonieorkest Vlaanderen. Met ‘Mahlers noodlot’ brengt het Antwerp Symphony Orchestra het tweede concert op 26 januari 2020. Een maand later, op 23 februari 2020, presenteert het Orchestre Philharmonique Royal de Liège ‘Uitbundige Russische dansen’. Op 22 maart 2020 keert het Symfonieorkest Vlaanderen terug, maar dan met de uitvoering ‘A new world’. Op 10 mei wordt de 250ste verjaardag van Beethoven gevierd door het nieuwe Casco Phil. De reeks wordt op 14 juni 2020 afgesloten door het laureaten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd van het Orchestre Philharmonique Royale De Liège. Alle optredens vinden plaats op een zondag om 17 uur. Het Conservatorium aan Zee verzorgt het voorprogramma op 13 oktober, 23 februari en 22 maart.

De speciale concerten

Naast de reeks van zes reguliere concerten zijn er nog twee speciale concerten: een familieconcert van Symfonieorkest Vlaanderen op zondag 1 december en een nieuwjaarsconcert van Belgian National Orchestra op zondag 12 januari 2020, telkens om 15 uur. Wie geïnteresseerd is in context en diepgang, wordt 45 minuten voor aanvang van de concert uitgenodigd op de inleidingen door Frank Pauwels. Huidige abonnees kunnen vanaf vrijdag 31 mei tot en met 16 juni hun bestaand abonnement verlengen bij Toerisme Oostende. De verkoop voor de nieuwe abonnementen en losse concerten gaat van start op dinsdag 18 juni. Een los ticket is verkrijgbaar vanaf 25 euro, een abonnement vanaf 119 euro. Meer info: www.kursaaloostende.be/kursaalclassics