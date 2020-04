Nieuwe openluchtexpo ‘Het Oostende van James Ensor’ maakt dagelijkse wandeling aangenamer Timmy Van Assche

29 april 2020

14u02 0 Oostende Nu het culturele leven volledig plat ligt als gevolg van de coronacrisis hebben heel wat organisaties originele ideeën gelanceerd om cultuur tot bij de mensen te brengen. Oostendenaars hebben geluk: ze kunnen genieten van de Nieuwe Gaanderijen, het enige museum dat altijd open is.

De openluchtexpo’s op de zeedijk van Oostende blijven plaatsvinden en maken de dagelijkse wandeling van Oostendenaars ongetwijfeld een stuk aangenamer. Nog tot en met 22 juni focust de expo ‘Het Oostende van James Ensor’ op Ensors stadsgezichten. De tentoonstelling confronteert een aantal Ensoriaanse stadsgezichten met historische beelden van Oostende, onder meer van de bekende Oostendse fotograaf Maurice Antony.

Uniek fotoarchief

“Zo wordt ook een stukje van het unieke fotoarchief van Antony dat de stad wist te verwerven opnieuw in de kijker geplaatst”, licht cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V) toe. “Deze expo staat ook in het teken van het vernieuwde James Ensorhuis. We duimen alvast dat het gloednieuwe belevingscentrum en vernieuwde Ensorhuis tegen de zomer officieel de deuren kan openen.” Een exacte datum is evenwel nog niet gekend. “Hoe dan ook is Oostende nu eenmaal de stad van grootmeesters James Ensor en Léon Spilliaert. Daar mogen wij best trots op zijn. Aan ons om te zorgen dat Oostende zijn beide grootmeesters blijft uitademen.”

Meer info: www.oostende.be/cultuur en www.uitinoostende.be.