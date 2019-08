Nieuwe Oostendse vismijn operationeel. “Zeebrugge en Oostende hebben elk hun eigen publiek” Leen Belpaeme

09 augustus 2019

08u24 0 Oostende De nieuwe vismijn in Oostende is ondertussen al een kleine maand operationeel. De voorbije weken werd nog proef gedraaid, maar ondertussen zijn de kinderziektes al weggewerkt. Wij gingen donderdagnacht langs tijdens het sorteren van de vis. Er werken zo’n 55 mensen in de vislosserspoule van de Oostendse vismijn en er werd al 10 miljoen euro geïnvesteerd in de site.

De Oostendse vismijn was de voorbije jaren vaker stof voor discussie. Na de overname van de vismijn door de Zeebrugse visveiling werd vaak gevreesd dat de voormalige concurrent de vestiging in Oostende zou slopen. De plannen werden de voorbije jaren al vaker aangekondigd, maar een uitvoering liet op zich wachten waardoor de argwaan telkens gevoed werd. Negen jaar na de overname is de nieuwe vismijn weliswaar in werking en werd 10 miljoen euro geïnvesteerd. Sinds midden juli wordt al gewerkt aan de voorkant van de site, maar de Vlaamse Visveiling wou daar toen nog geen ruchtbaarheid aan geven. “We wilden eerst rustig opstarten om eerst proef te draaien”, licht CEO Sylvie Becaus toe. “Ondertussen zijn de 55 mensen in de vislosserspoule opnieuw twee dagen in de week aan de slag in de vismijn op woensdag en vrijdag.” De Vlaamse visveiling blijft geloven in beide sites. Ze hebben hun eigen publiek. “De schepen blijven graag trouw aan Oostende of Zeebrugge. Hier komen bijvoorbeeld een zevental eurokotters die vier dagen op zee blijven. Ze varen op maandag uit en laten op vrijdag hun vis veilen”, vertelt Jan Buisseret tijdens een rondleiding in het gebouw. Om dat mogelijk te maken wordt de vis de avond op voorhand naar de vismijn gebracht gesorteerd en klaargezet. “80 procent van de vis komt tegenwoordig met de vrachtwagen naar hier. Veel schepen blijven waar ze zijn. Ze lossen hun vis in een haven dichtbij de gronden waar ze aan het vissen zijn en een vrachtwagen brengt de vangst naar hier. Dat is goedkoper dan heen en terug varen. Als de vis gelost is kan het schip ook gewoon verder vissen”, vertelt de commercieel medewerker.

Er zijn twee laaddokken om de vis binnen te brengen. Van daaruit worden ze manueel of machinaal gesorteerd. “Op welke manier dat gebeurt hangt af van de vis. Platvis, tong, tongschar en pladijs worden machinaal gesorteerd per soort en per grootte. Alle andere vissen zoals roggen en de dure vissen zoals tarbot en griet worden met de hand gesorteerd.” Tijdens het sorteren is er eigenlijk niets gewijzigd ten opzichte van het oude gebouw. “Het grote verschil zit hem in het gebouw dat na 50 jaar volledig versleten was en vol betonrot zat. We kregen hierover steeds vaker problemen met het voedselagentschap. In het nieuwe gebouw is de doorstroming ook beter en de vis wordt na het sorteren in aparte koelruimtes bewaard op een temperatuur van 4 graden bewaard. In de oude vismijn bleven ze in de neerzethal staan waar het 8 graden is. We moesten dus extra ijs opleggen om de vis onder de vier graden te houden. Nu kan de kwaliteit beter behouden blijven omdat de ruimtes afgesloten worden tot de handelaars ze komen bekijken of ophalen om 7 uur.”

De vislossers starten donderdag om 22 uur met het verwerken van 30 à 35 ton vis. Tegen 6 uur ’s morgens moet het werk klaar zijn want dan krijgen de kopers een overzicht van de vangst. Vanaf 7 uur begint de veiling dan en gaat de vis de deur uit. Op het einde van de keten zijn vijf nieuwe laaddokken waar grote vrachtwagens de vis gemakkelijk kunnen ophalen. “Er is steeds meer interesse uit het buitenland. Zeker als er hevigere weersomstandigheden zijn dan zie je dat de interesse uit Frankrijk en Spanje stijgt omdat hun vloot dan minder uitvaart.”

De Vlaamse Visveiling wil jaarlijks 17.000 ton vis veilen over hun beide sites. In Oostende wordt een aandeel van 35 à 40 procent verwerkt en verkocht. De Vlaamse visveiling moet dat aandeel halen om beide sites draaiende te houden. Wat zal er nu gebeuren met de rest van de site? “Wij willen een dynamisch cluster uitbouwen rond de veiling met bedrijven die elkaar kunnen versterken. Zo kunnen de traditionele en innovatieve bedrijven synergiën creëren die een dynamische boost geven aan de site en werkgelegenheid in Oostende”, vertelt Sylvie Becaus.