Nieuwe locatie North Sea Beer Festival lokt gemengde reacties: “Zicht op zee is leuk, maar Leopoldpark was knusser” Leen Belpaeme

23 augustus 2019

Het North Sea Beer festival is ondertussen al een gevestigde waarde in Oostende. De voorbije jaren werden de tenten opgezet in het gezellige Leopoldpark, maar voor de vijfde editie werd het evenement verhuisd naar het Zeeheldenplein. De organisatoren waren van bij de start enthousiast om echt met zicht op de Noordzee het bier te laten vloeien en de bezoekers kwamen al van bij de start vrijdagmiddag proeven.

De vijfde editie van het North Sea Beer festival brengt opnieuw meer dan dertig brouwers samen. De verplaatsing van het evenement lokte de voorbije weken heel wat reacties uit, maar dat hield de bezoekers alvast niet tegen om naar het Zeeheldenplein af te zakken. Al van bij de start raakten de tafels goed gevuld met zowel toevallige passanten als toeristen die speciaal voor het festival naar Oostende kwamen afgezakt. Voor Wim en Frank uit Beerse was het al de vierde keer dat ze van het bier komen proeven. “We proeven graag eens van alle biertjes. De St. Bernardus Tripel blijft wel mijn favoriet”, vertelt Wim. De nieuwe locatie vindt niet iedereen even geslaagd. “Ik vind het qua sfeer iets minder. Een park is toch altijd iets knusser.” Tafelgenoten Frank, Anja en Tim zijn het daar niet mee eens. Zij komen voor de eerste keer mee. “Ik vind het echt wel een leuke locatie om hier met zicht op zee te kunnen genieten.”

Inwoners zien de troeven van de zee niet meer, maar voor veel bezoekers uit het binnen- en buitenland is dat een gigantische meerwaarde Organisator Jim Deschepper

Meerwaarde

Organisator Jim Deschepper stelde zich van bij de start positief op. “Veel mensen denken dat de stad ons verboden heeft om nog in het Leopoldpark iets te organiseren, maar we krijgen eigenlijk toelating van Onroerend Erfgoed om de kiosk en het eiland te gebruiken. Wij hebben daarop zelf beslist om te verplaatsen. De nieuwe locatie brengt wat uitdagingen met zich mee, maar er zijn zeker ook voordelen. Als inwoners zien wij de troeven van de zee niet meer, maar voor veel van de bezoekers uit het binnenland en buitenland is dat een gigantische meerwaarde.” Het evenement valt of staat weliswaar met het weer. “De vooruitzichten zien er dus heel goed uit voor ons. En een storm zou in het Leopoldpark dezelfde gevolgen gehad hebben.”

Sowieso valt er heel wat te proeven. “Er zijn enkele nieuwe brouwers bij zoals Brouwerij Dillewijns uit Oost-Vlaanderen, maar ook de eerste microbrouwerij uit België. Daarnaast brengen de gevestigde waarden ook altijd nieuwe bieren mee om te laten proeven”, zegt Deschepper nog. Het North Sea Beer Festival is nog te bezoeken op zaterdag 24 augustus van 12 uur tot middernacht en op zondag 25 augustus vanaf 12 uur tot 20 uur.