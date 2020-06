Nieuwe kusttram per boot aangekomen in Zeebrugge en vervolgens afgeleverd in Oostende Timmy Van Assche

23 juni 2020

15u22 52 Oostende Bij het tramdepot van De Lijn in de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende is het nieuwste model van de kusttram aangekomen. Het gaat om de eerste van in totaal 48 nieuwe trams. Eind dit jaar zullen passagiers er ritjes van De Panne tot Knokke-Heist mee kunnen maken.

De tram werd gemaakt bij fabrikant CAF in Zaragoza, Spanje en werd vervolgens naar de noordelijke havenstad Santander gebracht. Daar werd ze aan boord van een cargoschip geladen om vervolgens over zee naar Zeebrugge te vervoeren. Finaal werd de tram daar door een speciale vrachtwagen van boord gehaald en naar het depot in Oostende gebracht. De eerste nieuwe tram is dus een feit. Er wachten nog eens 47 dergelijke transporten. Alle 48 nieuwe kusttrams zullen in Oostende hun nieuwe thuisbasis vinden.

Het is niet enkel Sinterklaas die per boot🛳 uit Spanje komt. Ook de gloednieuwe Kusttram 🚊 arriveerde zopas per boot.



Nog even, en hij staat bij De Lijn te blinken… Stay tuned!#MijnLijnAltijdInBeweging #Kusttram #DeLijn pic.twitter.com/NzuTsMtW2f De Lijn(@ delijn) link

Lage instap

Het gaat om de Urbos100-tram, de derde generatie die door CAF werd ontwikkeld en in onder meer Frankrijk, Luxemburg en Nederland actief is. Het rijtuig is maar liefst 31,5 meter lang en telt zes deuren met een lage instap. “Dat laatste is belangrijk voor de toegankelijkheid voor minder mobiele reizigers of personen met een kinderwagen. De vorige kusttrams hebben namelijk enkel in het middelste rijtuig een lage instap”, meldt Samuel Schalkens, innovatiemanager bij De Lijn. Naast een nieuwe look - ze is met 2,4 meter precies tien centimeter smaller - telt de tram 54 zitplaatsen, 22 klapzitjes en kan ze in totaal 187 reizigers per keer vervoeren. Naar veiligheid toe zorgen elektrische en hydraulische remmen voor een aanzienlijk kortere remafstand.

Tramchauffeurs en technici krijgen een complete opleiding over de nieuwe trams en er komen ook nog enkele tests. De nieuwste kusttrams gaan eind dit jaar officieel op de rails. De huidige vloot van 46 trams wordt de komende twee jaar stelselmatig vervangen door de nieuwe kusttrams. De totale investering in deze nieuwe vloot bedraagt 100 miljoen euro.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.