Nieuwe kapitein voor Oostendse brandweer, zijn voorganger trekt naar Knokke Bart Boterman

28 juli 2020

16u23 0 Oostende Kapitein Dries Van der Veken (38) wordt op 1 augustus de nieuwe postoverste van brandweerpost Oostende. Hij volgt kapitein Michael Gonzales (48) op, die postoverste van brandweerpost Knokke wordt. “Bij de brandweer kan je levenslang bijleren”, zegt Dries Van der Veken.

Voor Van der Veken, van opleiding initieel licentiaat sportwetenschappen, was een carrière bij de brandweer naar eigen zeggen geen jongensdroom. “Ik ben erin gerold, zoals dat heet. Ik was – weliswaar achter de schermen – aan de slag bij de federale politie en kwam vaak in contact met de andere disciplines van de hulpverlening. Ik werd nieuwsgierig naar de job van brandweerman, startte een opleiding en ging in 2010 aan de slag in Gent als brandweerman. In 2014 trad ik toe bij het korps van Oostende, toen als onderluitenant”, vertelt de nieuwe postoverste.

120 brandweermannen en -vrouwen

Van der Veken bleef zich bijscholen en is intussen al enkele jaren kapitein. “De mogelijkheid om levenslang bij te leren en jezelf bij te scholen, is een enorme rijkdom als werknemer van de brandweer. Intussen studeer ik nog verder voor de graad van majoor”, aldus Van der Veken. Binnen Hulpverleningszone 1 is hij ook diensthoofd vorming-opleiding-training. Ook voor de functie postoverste moest hij zich nog flink bijscholen, examens afleggen en voor een jury verschijnen. Dries Van der Veken was de enige kandidaat in Oostende, na overleg met de collega-officieren. Hij slaagde met glans. Vanaf zaterdag zal hij leiding geven over de 120 brandweermannen en -vrouwen binnen de post Oostende.

Familiale leven

Kapitein Michael Gonzales (48) wordt vanaf 1 september postoverste van brandweerpost Knokke. Hij volgt er Jean-Claude Vantorre op, die met pensioen gaat. “Eigenlijk verlaat ik Oostende een beetje met pijn in het hart. De samenwerking, zowel intern als extern met de leden van de veiligheidscel, verliep steeds uitstekend. De betrekking in Knokke is evenwel beter te combineren met mijn familiale leven, aangezien ik er woon”, vertelt Gonzales, ook diensthoofd Risicobeheersing bij hulpverleningszone 1. De kapitein kwam in 2005 bij de brandweer terecht, als vrijwilliger-officier bij de post Knokke. Hij genoot een versnelde officiersopleiding van een jaar.

Modernisering en vrijwilligers

Voorheen was hij 18 jaar lang aan de slag bij de marine, waaronder ook een tijdje als kapitein-commandant. Bij de eenmaking van de brandweerzones, in 2015, werd Gonzales beroepsbrandweerman in plaats van vrijwilliger en kwam hij aan het hoofd van brandweerpost Oostende te staan, in opvolging van Willy Bulteel. Zijn grootste verwezenlijkingen? De sterke en snelle modernisering van de Oostendse brandweer en de introductie van vrijwilligers.