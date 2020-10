Nieuwe kantoren voor huisvestingsmaatschappij WoonWel Timmy Van Assche

02 oktober 2020

13u49 0 Oostende Sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel heeft officieel haar intrek genomen in haar nieuwe kantoren in Oostende. Na de jarenlange activiteiten vanuit de kantoren in de Clarahoeve in Stene en in de Ellestraat in Gistel werd nu gekozen voor één centrale locatie op de site Bootsman Jonsen in de Lijndraaiersstraat 13 in Oostende.

De kantoren bevinden zich op het gelijkvloerse niveau. Erboven werden 25 sociale koopappartementen gerealiseerd, waarvan de toewijzing nog dit jaar wordt opgestart. “De nieuwe kantoren vormen een nog betere uitvalsbasis om de dienstverlening komende jaren te versterken”, zeggen voorzitter Romina Vanhooren en directeur Evi Jordens. “We staan de komende jaren voor heel wat uitdagingen. Er is namelijk een ambitieus bouwprogramma in de steden en gemeenten waar WoonWel actief is: Oostende, Oudenburg, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Bredene en De Haan. We werken nauw samen met de gemeentebesturen voor woonprojecten. Woonkwaliteit en duurzaam bouwen staan centraal”, benadrukt Vanhooren.

“Door de stijgende activiteit van WoonWel hebben we meer personeel nodig, waardoor extra kantoorruimte noodzakelijk was”, vervolgt Evi Jorden. “Op de nieuwe site in Oostende namen we met twaalf medewerkers onze intrek. Bovendien zijn er ook drie ruime vergaderruimtes en kunnen (kandidaat-)kopers en -huurders er terecht met al hun vragen.”

Alle info: 059/33.90.50.