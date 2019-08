Nieuwe gezichten bij Open VLD-fractie Leen Belpaeme

26 augustus 2019

20u11 0 Oostende De fractie van Open VLD in de Oostendse gemeenteraad heeft twee nieuwkomers in hun rangen. David Naessens en Gianni Cornette vervangen Sabine Friederichs en Johan Seynaeve. Kwame Badu vervangt Cornette als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Door het ontslag van Sabine Friederichs en Johan Seynaeve verwelkomde de liberale fractie in de gemeenteraad van augustus maandagavond David Naessens en Gianni Cornette als nieuwe leden. David Naessens mocht de afgelopen maanden reeds zetelen door het zwangerschapsverlof van fractieleider Charlotte De Backer, die ondertussen ook terug is. “Ik ben blij dat ik kan blijven werken als gemeenteraadslid. Vanuit mijn professionele achtergrond als vastgoedmakelaar en syndicus wil ik mij focussen op het woonbeleid van de stad. Ik ben voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke en Raversijde, het zal je dus niet verwonderen dat toerisme en lokale economie thema’s zijn die mij bijzonder interesseren”, zegt Naessens.

Gianni Cornette zegt het Bijzonder Comité Sociale Dienst vaarwel en zal zich in de toekomst volledig focussen op zijn taak als gemeenteraadslid. “Vanuit de gemeenteraad wil ik mij blijven inzetten voor de sociale zaken in onze stad. Als jonge ondernemer ken ik de moeilijkheden waar zelfstandigen mee te kampen hebben, ik wil dan ook verder werk maken van een ondernemersvriendelijke stad, digitalisering speelt daar een belangrijke rol.”

Kwame Badu is het nieuwe lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Hij is afkomstig uit Ghana en kwam als tiener naar Oostende. Hij weet als geen ander wat het is om in armoede te leven. “De sleutel tot succes heb je zélf in handen. Ik heb kansen gekregen en heb ze met beide handen gegrepen. Dat geldt voor élke Oostendenaar, ook voor de nieuwkomers. De taal leren, is essentieel. Ik zal er in het Bijzonder Comité over waken dat iedereen die kansen krijgt ze ook grijpt.”