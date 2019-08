Nieuwe film van Werner Rotsaert toont unieke beelden van voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog Timmy Van Assche

29 augustus 2019

18u43 2 Oostende ‘Oorlog, bevrijding en repressie in Oostende’. Zo heet de allernieuwste film van de Oostendse cineast Werner Rotsaert (66). Op zondag 8 september wordt de prent eenmalig vertoond in Kinepolis. “Dan is het exact 75 jaar geleden dat Oostende van de Duitse bezetter werd bevrijd. In de film komen tal van ongeziene beelden aan bod”, zegt Rotsaert.

Werner Rotsaert is toe aan zijn achtste film. Ook zijn andere producties, zoals ‘Oostende onder water 1953' of de ‘Golden Sixties’, belichten de geschiedenis van Oostende. “Ik had nog ongelooflijk veel uren beeldmateriaal liggen, dat ik gewoonweg iéts moest doen. Alle beeldmateriaal, oude 8 millimeterfilms, is afkomstig uit privécollecties. Dit keer focus ik op de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog, het moment waarop de Duitsers onze stad bezetten en de periode na de bevrijding. Ik schep enerzijds de sfeer die in Oostende heerste voor de oorlog uitbrak en toon alle gebeurtenissen achteraf.”Daar komt heel wat authentiek beeldmateriaal bij kijken, zoals een kleurenfoto van het voormalige Kursaal. “Ook toon ik de enige beelden van de bombardementen op Oostende in mei 1940. Nog unieke fragmenten, om er maar enkele te noemen, zijn de intrede van de bevrijders - de Canadese Manitoba Dragoons -, de snelbootbasis in Bredene en de viering na het verslaan van de Duitsers.”

Straffe getuigenissen

Het verhaal wordt echter vormgegeven dankzij de getuigenissen van zes Oostendenaars: gevierd filmmaker Raoul Servais, Andries ‘Dries’ De Gryse, Fons Nierynck, Roger Jansoone, Germain Schepens en René Mol. “Mijn broer werd door de Duitsers afgevoerd. En toen de oorlog voorbij was, ging ik altijd naar het station om te zien of hij niet met een trein terugkeerde", vertelt Dries. “Op een bepaald moment ontstond er een stevige schermutseling op het perron, toen mensen een vermeende collaborateur herkenden. Er ontstond een vechtpartij en de man kreeg stevig wat klappen. Uiteindelijk belandde hij zwaar gewond even verderop in de haven, waar hij tevergeefs nog probeerde te zwemmen. Ik zie die gebeurtenis nog zo voor me. Na de oorlog ontstond er een soort willekeur. Iedereen kon iedereen aandragen.” Nog een sterke getuigenis is er van Nierynck, die na de oorlog enkele vingers verloor toen hij als kind met een Duitse handgranaat speelde. Getuige René Mol is na de opnames helaas overleden. Ook opvallend in de film is de muziek. “Die komt nog van mijn opa, Guust Hoornaert. Hij speelde in de jaren dertig en veertig als professioneel muzikant in een orkest. Hij mocht zelfs mee muziek spelen bij de bekende zangers Vera Lynn. Guust was namelijk naar Engeland gevlucht toen de oorlog uitbrak, zie je.”

Sluitstuk?

Is dit nu de laatste film van Rotsaert? “Ik denk het wel, maar je weet maar nooit, hé. We hebben vooralsnog geen plannen om ‘Oorlog, bevrijding en repressie in Oostende’ op dvd uit te brengen. De voorstelling op 8 september in Kinepolis om 10.30 uur is het enige vertoonmoment.” Rotsaert kreeg voor de film steun van jeugdvrienden Patrick Vanslambrouck, die de stem verzorgt, en Roger Jonckheere. Tickets voor de voorstelling kosten 9 euro en zijn verkrijgbaar via 0496/160.480.