Nieuwe fabriek in Oostende bouwt unieke onderwaterdrones voor de marine Leen Belpaeme

09 januari 2020

10u41 16 Oostende Innovatieve onderwaterdrones, die mijnen moeten opsporen, onderzoeken en vernietigen. Die worden vanaf 2022 gebouwd in de haven van Oostende, waar ECA Group een fabriek zal bouwen. ECA Group betaalt hiervoor 10 miljoen euro. Er zullen 70 mensen aan het werk kunnen. Door de nabijheid van de zee, maar ook de expertise met de mijnenbestrijdingsschool Eguermin is voor Oostende gekozen.

In 2016 besliste de Belgisch-Nederlandse marine om 16 schepen te kopen. Het contract voor deze mijnenjagers werd toegewezen aan het consortium Belgium Naval & Robotics. De Belgische marine, die in Zeebrugge is gevestigd, staat wereldwijd bekend als dé expert in het verwijderen van mijnen om waterwegen veiliger te maken. De nieuwe generatie maritieme drones passen in dat plaatje en zullen in Oostende geproduceerd worden door technologiebedrijf ECA Robotics Belgium. Het bedrijf krijgt een concessie van 13.000 vierkante meter aan het Zwaaidok op de oude Beliardsite. Hier wordt een fabriek van 5.000 vierkante meter gebouwd.

Drie soorten

Zeebrugge zelf was hiervoor eerst in beeld, maar de keuze viel op Oostende om verscheidene redenen. “Een daarvan is de nabijheid van de zee voor het testen van de drones. Er is ook een nauwe samenwerking met de Belgische marine die hier al aanwezig is met mijnenbestrijdingsschool en kenniscentrum voor mijnenbestrijding Eguermin. Er bestaat bovendien al een lokaal netwerk met heel wat expertise en een dronehub”, licht Steven Luys, CEO van ECA Robotics Belgium, toe.

Minstens 100 exemplaren

Er worden drie soorten toestellen gebouwd. “We bouwen onder meer drones die op zoek gaan naar mijnen. Het moederschip blijft zo uit het mijnenveld. Onbemande schepen zullen zich in de onveilige zone begeven. Deze schepen lossen een drone die met een sonar op zoek gaan naar de mijnen en de signalen worden doorgestuurd naar het moederschip. Er wordt daarna een drone uitgezet die de mijn dichter zal bekijken en dan een derde drone zal de mijn onschadelijk maken.”

ECA bouwt al 40 jaar onderwaterdrones, maar dit is een nieuw concept en werd bedacht door de Belgische marine. Er wordt 10 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe fabriek. “In 2021 wordt de fabriek neergepoot en dan moet het personeel opgeleid worden. In 2022 willen we beginnen bouwen aan de drones. Het is een contract van tien jaar. In totaal zal een 100-tal drones gebouwd worden”, zegt Steven Luys nog. Na tien jaar bestaat de kans dat er verder drones zullen gemaakt worden voor andere marines, omdat het innovatief concept uniek in de wereld is.

Ingenieurs, technici en arbeiders

Oostende is verheugd door de komst van de fabriek, onder meer omdat ze extra tewerkstelling met zich zal meebrengen. In eerste instantie gaat het bedrijf op zoek naar ingenieurs, maar er worden ook technische en arbeidersprofielen aangetrokken. Het gaat om 70 personen over een periode van 2 tot 3 jaar. “We hebben met het hele team hard gewerkt aan dit dossier. We willen met de haven een motor zijn voor duurzame tewerkstelling en met dit contract kunnen we daarvoor instaan”, zegt Dirk Declerck, CEO van haven Oostende.

Ook schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) is opgetogen. “Het feit dat er al heel wat expertise in Oostende aanwezig is, heeft ervoor gezorgd dat we dit contract konden binnenhalen. We kunnen hiermee onze troeven extra in de verf zetten. Dit contract is een bevestiging van onze visie op de ontwikkeling van onze haven.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) liet al weten de dronefabriek een boost kan geven aan de Oostendse economie.