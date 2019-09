Nieuwe editie ‘Sport aan Zee’ volgens andere aanpak: “Alle Oostendenaars aan het sporten krijgen” Timmy Van Assche

31 augustus 2019

21u19 0 Oostende Vanaf september organiseert het stadsbestuur in samenwerking met de Sportraad en de lokale sportclubs een nieuwe editie van Sport aan Zee. De actie wordt echter anders aangepakt. “De sportdienst moet de focus verleggen: minder zelf organiseren, maar een coördinator zijn tussen de verschillende clubs”, vindt sportschepen Bart Plasschaert (CD&V).

Met Sport aan Zee wil de stad elke Oostendenaar stimuleren om aan sport te doen. Deelnemers kopen een sportkaart van vijftien euro bij de sportdienst, in het zwembad of in cultuurcentrum De Grote Post. Daarmee kun je elke weekdag aan veertig verschillende sporten deelnemen, gaande van zwemmen, tafeltennis en yoga tot kickboksen, baseball en handbal. Er worden, afhankelijk van de activiteit, een of meer stempels op de kaart gezet. Vorig jaar werden 2.900 sportkaarten verkocht.

Andere aanpak

Maar de aanpak verschilt dit jaar in vergelijking met de voorbije edities. “De dienst Sport werkt voortaan nog nauwer samen met de Oostendse sportclubs. Van concurrentie met de sportclubs is dus geen sprake meer”, zegt Plasschaert. “We stimuleren elke Oostendenaar om aan sport te doen. Het zijn in eerste instantie de sportclubs die organisator zijn van het aanbod en niet langer de sportdienst. Die vervult voortaan dus vooral een coördinerende rol. Deze nieuwe aanpak stemt overeen met wat is opgenomen in het bestuursakkoord. Vroeger werden professionele begeleiders via Sport Vlaanderen ingeschakeld. Maar deze keer zullen de clubs zelf lesgevers afvaardigen. Als het klikt met een goeie lesgever van een bepaalde club, zullen sporters sneller geneigd zijn zich bij die club aan de sluiten.”

Negentien clubs werken aan Sport aan Zee mee, vorig jaar waren dat er acht. Ook voor toekomstige zomersportkampen wil het stadsbestuur de clubs betrekken.

Laagdrempelig

Plasschaert gaat door: “We willen echt alle leeftijden bereiken. Zo hebben we een leuke sessie ‘Zit je fit’, waarbij oefeningen op en met de stoel gegeven worden, gericht op kracht, soepelheid en spieropbouw. We zien ook dat er echte vriendengroepen ontstaan tijdens het sporten. En ook belangrijk: we trekken naar alle verschillende sportzalen en -centra in de stad en naar de lokale dienstencentra. Zo verlagen we de drempel nog meer.” Het complete programma vind je op www.oostende.be/sportaanzee.